Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”

Ce manevre controversate ar fi pus la cale Ionuț Chirilă în urmă cu mai mulți ani, înainte de un sfert de finală din Cupa României Dinamo - Rapid. Ce rol aveau Florentin Petre și Cătălin Hîldan.
Adrian Baciu
14.02.2026 | 23:15
Invitat la o ediție de colecție a emisiunii ”FANATIK Dinamo”, marele Ionel Augustin a povestit despre mai multe momente de referință din cariera sa în Ștefan cel Mare. La un moment dat, ”Oneață” a readus în discuție și un moment controversat, petrecut în urmă cu mai mulți ani. În prim-plan: Ionuț Chirilă.

Înainte de un sfert de finală din Cupa României dintre Dinamo și Rapid, Ionuț Chirilă, care era antrenor la tineretul echipei din Giulești, venea înainte să-i viziteze pe Florentin Petre și pe Cătălin Hîldan, foștii lui jucători.

Ionel Augustin, legenda echipei din Ștefan cel Mare, implicat la echipă în acea perioadă, a vorbit la ”FANATIK Dinamo” despre acel moment. ”Oneață” a făcut o serie de dezvăluiri despre aceste manevre oculte puse la cale de Ionuț Chirilă.

Cătălin (Hîldan) și Florentin (Petre) mi-au dat mie telefon. Eu eram cu Hizo la echipă. Mi-au zis: ‘uite, ne-a sunat Ionuț, s-a oferit să vină la noi și nu știu ce’. Eu nu am realizat pe moment chestia asta. Am verificat apoi și la Petre, am verificat și la Cătălin, și i-am spus lui (Viorel) Hizo (…) Dacă eu mă duceam invers, la Rapid, să vizitez doi jucători? Ce să vorbesc?”, dezvăluie ”Oneață”.

Cristi Borcea și Petre Buduru, informați de Viorel Hizo în legătură cu manevrele lui Ionuț Chirilă

Ionel Augustin, cunoscând foarte bine locul în care avea să se petreacă întâlnirea dintre Ionuț Chirilă și cei doi jucători de la Dinamo, a decis, la cererea lui Viorel Vizo, să fie și el prezent. Cum a reacționat antrenorul tineretului celor de la Rapid atunci când a dat nas în nas cu ”Oneață”, tocmai la locuința lui Hîldan.

”Hizo i-a informat pe (Cristi) Borcea și pe (Petre) Buduru. Și zice, ‘păi, ce facem? Du-te peste ei’. (n.r. Hizo v-a trimis să vedeți ce se petrece?) Da, și eu recunoșteam zona că acolo am copilărit. Era la Stadionul Olimpia. Știam toată zona. Știam unde stau, Cătălin, părinții.

Și m-am dus cu mașina acolo. Și am ajuns mai devreme. Și am parcat-o undeva ca să pot să am și un unghi de vedere. Să văd când vine. Că știam că vine Chirilă. Și a venit cu un taxi, singur. Eu vedeam tot. S-a dat jos din taxi, a plătit, a stat în scara blocului, s-a uitat un pic să vadă, să analizeze zona și a intrat în bloc.

În acel moment, am intrat și eu în bloc. A ajuns la apartamentul lui Cătălin, al lui taică-său, că acolo stăteau părinții. Și a ajuns acolo și a sunat și a deschis nea Marin ușa. Și în momentul în care a deschis ușa, când s-o închidă, am pus și eu piciorul ca să intru și eu.

Când m-a văzut (n.r. Ionuț Chirilă) zice: ‘Dar ce faci nea Oni aici?’ Eu: ‘Pe mine mă întrebi? Dar ce faci tu aici, bă, băiatule”. A spus: ‘Păi nu, că eu vin la familia Hîldan de atâtea ani, nu știu ce, că mama lui Cătălin îmi face prăjituri, că nu știu ce. ‘Păi tocmai acum te-ai găsit să vii, mă, când vine meciul cu Dinamo?”, dezvăluie ”Oneață”.

În final, această mișcare mai mult decât dubioasă a lui Ionuț Chirilă a fost stopată, mai spune Ionel Augustin. Șefii lui Dinamo nu au lăsat însă așa lucrurile. Cristi Borcea a făcut apel la televiziuni.

Am oprit chestia asta într-un final. (n.r. Borcea fiert și el?) Da, fiert! Fiert! (…) A venit și presa, televiziunea, mi se pare de la ProTV”, mai povestește fostul mare jucător de la Dinamo.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
