Ce s-a întâmplat cu fosta rivală a Simonei Halep. De 7 luni e ”dată dispărută”

ADVERTISEMENT

Victoria Azarenka este o jucătoare profesionistă de tenis, originară din Belarus. În ultima vreme a fost ”dată dispărută”, motiv pentru care foarte multă lume vrea să știe ce s-a întâmplat cu ea. Fosta rivală a Simonei Halep a jucat ultimul meci la finalul lunii august a anului trecut.

Ce face acum fosta adversară a Simonei Halep

E clasată pe locul 195 în topul WTA, de-a lungul timpului având rezultate notabile. Victoria Azarenka (36 ani) a fost lider mondial la sfârșitul anului 2012. Prin urmare, la acea vreme sportiva belarusă a deținut prima poziție în clasamentul WTA, cu un total de 51 de săptămâni.

ADVERTISEMENT

A fost denumită dublă câștigătoare la Australian Open, însă în ultimele luni pare că a intrat într-un con de umbră. E absentă de aproximativ 7 luni de pe terenul de tenis, fără a oferi o explicație clară celor care îi urmăresc activitatea competițională. Ultimul meci a fost în august 2025.

A concurat la US Open, în timp ce la turneul de la „Flushing Meadows” a ajuns până în turul 3. Din păcate, a fost eliminată de Jessica Pegula. De atunci a început să ridice numeroase semne de întrebare în jurul său. În plus, este extrem de discretă și în social media.

ADVERTISEMENT

Ultima postare făcută de fosta adversară a Simonei Halep, pe contul de Instagram, a fost publicată pe 1 ianuarie 2026. La momentul respectiv a încărcat o imagine alături de fiul său, prin care le urează tuturor un an nou fericit. În poză a fost surprins și animalul de companie al cunoscutei tenismene.

ADVERTISEMENT

În prezent, Victoria Azarenka nu ia parte la nicio competiție. Organizatorii Australian Open nu i-au dat niciun wildcard, motiv care a stârnit o mare surpriză în comunitatea tenisului. Totodată, a lipsit de la prestigiosul turneu de la Miami, aspect care nu este deloc unul pozitiv pentru cariera sa.

ADVERTISEMENT

Cel mai probabil în următorul clasament WTA, p va coborî pe o poziție pe care nu a mai fost clasată încă din anul 2018. În aceeași notă, sportiva pare că nu vrea să discute despre acest subiect, tăcerea sa nefiind privită cu ochi buni de jurnaliștii sportivi internaționali.

Cine e fosta rivală a Simonei Halep

Victoria Azarenka s-a născut pe data de 31 iulie 1989, în Minsk, Uniunea Sovietică. Jucătoarea profesionistă de tenis din Belarus a fost considerată una dintre cele mai bune sportive din deceniul precedent. În palmaresul personal se găsesc mai multe premii.

ADVERTISEMENT

A cucerit două trofee de Grand Slam, ambele la Australian Open, unde a triumfat în 2012 și 2013. A devenit în felul acesta primul jucător din țara sa natală, bărbat sau femeie, care a câștigat un titlu de simplu la un turneu de Grand Slam.

A ajuns în trei finale la US Open, însă nu a câștigat niciuna. Mai exact, este vorba de meciurile pe care tenismena le-a pierdut în 2012, 2013 și 2020. Analiștii sportivi susțin că cea mai bună performanță la Roland Garros a venit în 2013, când a ajuns în semifinală.

De asemenea, Victoria Azarenka a câștigat șase turnee Premier Mandatory (inclusiv Sunshine Double în 2016) și patru turnee Premier 5. Mai mult, deține medalia de bronz la simplu la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, precum și locul secund la finala WTA 2011 în fața Petrei Kvitová.