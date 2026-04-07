Ce s-a întâmplat cu fostul coleg al lui Adi Mutu de la Chelsea. Transformare incredibilă după un divorț de 3 milioane de euro

ADVERTISEMENT

În general, după ce renunță la activitatea sportivă, cei mai mulți dintre fotbaliști suferă, în mod natural, schimbări importante de ordin fizic. Un fost coleg de-al lui Adi Mutu din perioada ”Briliantului” la Chelsea a trecut însă printr-o transformare uluitoare. Cum arată, în prezent, un atacant de top al Europei în anii 2000.

Pentru o perioadă scurtă de timp, la începutul sezonului 2004 – 2005, Adi Mutu l-a avut coleg la Chelsea pe sârbul Mateja Kezman. Acesta din urmă a ajuns la Londra în vara lui 2004, când românul era încă la club. Cei doi s-au luptat pentru postul de atacant alături de jucători de top la acea vreme, ca Eidur Gudjohnsen, Hernan Crespo și, ulterior, după plecarea lui Mutu, cu Didier Drogba.

ADVERTISEMENT

În afară de clubul din insulă, Kezman, 46 de ani, a evoluat la echipe ca Partizan, PSV, Atletico Madrid, Fenerbahce și PSG. Sârbul a pus ghetele în cui în 2012 de la echipa South China, din Hong Kong. Într-o carieră de peste un deceniu și jumătate, și trofee majore în Olanda, Anglia, Turcia și Franța.

Într-un interviu pentru SkySports acordat în urmă cu cinci ani, fostul mare atacant din țara vecină dezvăluia faptul că venirea la Chelsea a reprezentat cea mai importantă alegere din carieră. ”Chelsea a fost cel mai bun lucru din cariera mea. Cu siguranță, acesta a fost punctul culminant al carierei mele. Să trăiesc și să joc la Londra a fost ceva ce nu voi uita niciodată. Nu știu dacă am greșit pentru că am plecat așa de repede.

ADVERTISEMENT

Poate că am făcut-o, dar cred întotdeauna în deciziile mele. Transferul la Chelsea mi-a făcut visele să devină realitate. A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Poate că aș fi putut să obțin mai mult și aș fi avut mai mult succes pe Stamford Bridge, dar nu regret nimic”, a spus Kezman pentru britanici.

ADVERTISEMENT

Kakva transformacija čuvenog Kežmana! Legendarni napadač Mateja Kežman je bio veliki šmeker kao fudbaler, imao je svoj imidž, ali je posle kraja karijere nekoliko puta potpuno menjao svoj izgled. 📸 X / Starsport / Profimedia — Sportal.rs (@SportalSrbija)

Încercările prin care a trecut Mateja Kezman: a pierdut 3 milioane de euro la divorț. Afacerea de succes pe care o are

După retragerea din activitate, Mateja Kezman a întâmpinat mai multe probleme pe plan personal. În primul rând, e vorba de divorțul de Emilia. Acest lucru l-a costat o sumă uriașă de bani: 3 milioane de euro. În ciuda acestei situații deloc plăcute, fostul fotbalist și-a refăcut viața și a avut grijă să se descurce și pe plan financiar.

ADVERTISEMENT

În 2024, Mateja Kezman a lansat o afacere care a atras atenția și în Anglia. Inclusiv tabloidul britanic The Sun a subliniat că sârbul este proprietarul unor vile de lux într-una dintre cele mai frumoase destinații din Serbia. Kezman, care este și agent de fotbaliști, deține complexul de lux ”Kežman Planinske Kuće” (Casele Montane Kežman), format din patru vile de lux pregătite pentru închiriere. Acestea se află în zona Kopaonik, fiind înconjurate de peisaje superbe, notează site-ul local .

Cum se descurcă Kezman în prezent pe plan personal

Kezman și-a refăcut și viața personală. , Tara Sumonja. Din prima căsnicie cu Emilia are trei copii: Lazar, Aleksandra și Jakov. A doua soție, Marija Perković, i-a dăruit un fiu pe nume Filimon. Cu Tara Sumonja a avut primul copil în 2019, iar în 2024 a venit și al doilea.