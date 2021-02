Alexandra Stan a trecut prin clipe de coșmar în urmă cu aproape opt ani, atunci când fostul ei impresar și iubit, Marcel Prodan, a agresat-o fizic. Ex-concurenta de la „Survivor România” 2021 a depășit cu greu acel moment.

Marcel Prodan și-a schimbat viața radical după episodul violent din 2013, atunci când a bătut-o pe îndrăgita cântăreață din Constanța. La vremea respectivă, bărbatul nu a fost privit deloc cu ochi buni în lumea showbiz-ului românesc.

Aexandra Stan a fost eliminată din cadrul competiției sportive de la Kanal D în episodul de aseară, din cauza unor probleme medicale, Artistei i s-a recomandat să nu mai facă efort fizic, astfel că nu ar fi putut face față probelor grele.

Ce s-a întâmplat cu fostul impresar al Alexandrei Stan după ce a bătut-o pe artistă. Marcel Prodan, schimbare radicală

Alexandra Stan este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România și tocmai și-a terminat „căltoria” la „Survivor România” 2021, după ce a fost eliminată în episodul de seara trecută, 18 februarie 2021. Fosta concurentă nu a avut deloc o viață ușoară, un exemplu fiind episodul violent prin care a trecut în urmă cu opt ani.

Marcel Prodan, fostul ei iubit și impresar, a bătut-o cu bestialitate, iar imaginile cu fața tumefiată și plină de vânătăi a artistei au făcut înconjurul internetului. De atunci, bărbatul a renunțat la viața mondenă și s-a ocupat mai mult de familie și viața personală.

Alexandra Stan nu a fost prima artistă cu care a colaborat Marcel Prodan, însă nimeni nu i-a adus atât de mult succes ca ea. În ultimii ani, bărbatul s-a implicat în acțiuni umanitare și a deschis o fundație la Constanța care îi poartă numele și își propune să ajute copiii care suferă de tulburări din spectrul autist.

Fundația a fost deschisă în 2014, fstul impresar fiind și el părintele unui băiețel. Mai mulți psihologi-clinicieni și terapeuți ABA, dar și voluntari care au grijă de copii.

„Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate.

Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte”, a declarat Marcel Prodan, informează wowbiz.ro.

Alexandra Stan a avut o relație cu Marcel Prodan timp de trei ani, care a luat sfârșit după episodul violent la care a fost supusă artista.

Alexandra Stan, eliminată de la Survivor România 2021

Alexandra Stan a fost eliminată de la „Survivor România” seara trecută, în urma invocării unui Consiliu de Urgență de către gazda emisiunii, Daniel Pavel. Artista avea probleme de sănătate din cauza condițiilor grele din Republica Dominicană, astfel că nu ar mai fi rezistat probelor dificile ale show-ului de la Kanal D.

Cu toate acestea, vedeta le-a transmis gânduri bune celorlalți concurenți și a precizat că această experiență va fi utilă pentru ea. De asemenea, Alexandra i-a încurajat pe colegii ei să fie puternici, chiar dacă dorul de casă este din ce în ce mai apăsător.

„Sunt foarte emoționată, nici nu cred că se aștepta cineva să nu plâng în momentul ăsta. Survivor România este o competiție foarte solicitantă din toate punctele de vedere. Noi suntem aici 100%, nu avem acces la familie, la prieteni, la telefon, la absolut nimic.

Totul se întâmplă aici și acum, iar lipsa hranei ne face să fim și mai prezenți și să trăim și mai intens fiecare moment, fiecare ceartă, fiecare strategie. De când am venit am tot spus că acesta este challenge-ul vieții mele. Mi-aș fi dorit să merg cât mai mult în competiția asta, însă am dus-o prea departe, am fost răutăcioasă cu colegii mei. Poate nu mai vedeam lucrurile atât de bine.

Sunt foarte emoționată, simt că mi se rupe inima când i-am văzut pe colegii mei în seara asta. Sunteți foarte frumoși și aveți foarte multă viață, sunteți la o nouă etapă în chestia asta. Îmi e dor de voi și o să-mi fie mereu”, a transmis Alexandra Stan înainte de a părăsi competiția.