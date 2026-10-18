Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii care au plecat de la FCSB după conflicte cu Gigi Becali

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Gigi Becali conduce cu mână de fier FCSB de peste 20 de ani, perioadă în care a avut conflicte răsunătoare cu numeroși fotbaliști. Unii au fost umiliți în direct la televizor, alții au ajuns să se judece cu clubul pentru salarii. Există și cazuri cu adevărat speciale, de la un fost jucător care a încasat ani la rând salariu fără să joace, la un fost golgheter care l-a numit pe Becali „clovn” și „măscărici”.

Puțini jucători au avut viață liniștită la FCSB: de la cariere distruse la regrete și jigniri LIVE la TV

Cu toate că în ultimii ani patronul echipei s-a mai liniștit, devenit mult mai preocupat de partea spirituală, au existat zeci de jucători care au trecut prin malaxor în ultimii 20 de ani. La FCSB în era Becali, de la un fotbalist de milioane transferat drept mare salvator al echipei la „rebut” care ajunge să fie dat afară e un singur pas. Unii au reușit să-și revină după această experiență, alții nu. Mai jos, cazurile cele mai cunoscute.

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Vlad Chiricheș, de la transferul de 9,5 milioane de euro la umilința trăită la FCSB

Vlad Chiricheș a ajuns la FCSB spre final de carieră drept „salvatore della patria”, cum zic italienii. A fost primit cu brațele deschise de Gigi Becali, mai ales că miliardarul nu a uitat cum îl vindea pe Chiricheș la Tottenham pe multe milioane de euro. Din păcate pentru fundaș, revenirea sa la FCSB nu a fost de bun augur. Afectat de accidentări, jucătorul a devenit victimă sigură. Chiricheș și-a amintit cu amărăciune de momentul în care a fost schimbat înainte de pauză într-un meci cu CFR Cluj, dar și de reacția lui Becali atunci când a aflat că fundașul s-a accidentat: „Am scăpat de el, până la urmă”, a fost reacția cinică a lui Becali. „Cred că respectul înseamnă și altceva, mai mult de atât”, reacționa Chiricheș după despărțirea de FCSB.

Ce s-a întâmplat cu el? În octombrie 2026, ajuns la 36 de ani, Vlad Chiricheș anunța că se gândește serios la retragere și ia în considerare, oarecum, o carieră de antrenor. Spune că nu mai are răbdare să meargă în cantonamente la această vârstă, dar nici nu se vede conducător la FCSB sau orice altă echipă.

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Lukasz Gikiewicz, fotbalistul făcut „vagabond” care i-a luat 100.000 de euro lui Becali

Lukasz Gikiewicz este un nume care probabil a fost dat deja uitării de mulți dintre fanii FCSB. Ajuns la echipă în 2019, atacantul a bifat doar 4 meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, pentru că Becali a decis că nu este impresionat. După cum mărturisea ulterior, polonezul s-a trezit că a rămas fără mașina de serviciu și a primit un Matiz în schimb. Mai mult, a fost exclus de la antrenamentele echipei și din grupul de WhatsApp.

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Î pentru o datorie de 100.000 de euro și nu a uitat că a fost numit public „vagabond” de Becali. Cu toate acestea, fotbalistul mărturisea că nu îi poartă pică lui Becali și chiar l-a invitat la masă. „E un om OK. Poate o să mergem la cină împreună cândva”, explica polonezul în interviul acordat FANATIK.

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Ce s-a întâmplat cu el? După ce a trecut la alte șapte echipe după experiența FCSB, Gikiewicz s-a retras din fotbalul profesionist și a devenit analist sportiv în Polonia. Pare împăcat cu alegerea făcută și nu îi poartă pică lui Becali.

Gregory Tade l-a numit „măscărici” pe Becali și l-a acuzat pe Reghecampf că i-a distrus cariera

Gregory Tade intră în categoria jucătorilor pe care Becali i-a transferat din campionatul intern, dar care au dezamăgit crunt. Cu toate acestea, fostul golgheter cu CFR Cluj crede că a fost victima „sistemului” și l-a acuzat pe Becali că intervenea mereu peste antrenor. Antrenorul Laurențiu Reghecampf este acuzat la rândul său că l-a marginalizat pe francez. În 2016 a ajuns la Qatar SC, după ce Becali i-a transmis că nu va mai juca oricum. Ani mai târziu, Tade l-a numit pe Becali „măscărici”, iar despre Laurențiu Reghecampf a spus că avea „cel mai urât caracter” pentru că i-a distrus cariera.

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Ce s-a întâmplat cu el? După experiența la FCSB, Tade a mai evoluat în Qatar și Israel, dar nu a mai repetat niciodată performanțele din tricoul CFR Cluj. Ajuns la 40 de ani, locuiește la Glasgow, Scoția, alături de familie. În prezent, are trei activități, conform presei locale: lucrează la o companie de asigurări, colaborează cu Herbalife, în domeniul nutriției și administrează o mică afacere în Franța.

Mihai Costea, atacantul care primea aproximativ 10.000 de euro lunar fără să joace

Mihai Costea a rămas în istoria fotbalului mai degrabă pentru relația sa cu Daniela Crudu. Fostul atacant al Universității Craiova era transferat de Gigi Becali pentru 1,4 milioane de euro în 2011. Cu toate acestea, patronul echipei l-a criticat des pe fotbalist pentru că nu dădea randament și nu justifica investiția. L-a criticat public pentru relația sa cu Daniela Crudu și l-a trecut pe linie moartă în 2013.

A rămas la București timp de două sezoane, fără să mai joace, timp în care încasa 10.000 de euro lunar. Gregory Tade povestea că și el putea să aleagă acest scenariu, dar a preferat să plece liber de contract în Qatar. Cariera lui Costea Jr. a luat-o la vale din acel moment, iar în 2026 ajunsese să joace în fotbalul județean din Vâlcea.

Ce s-a întâmplat cu el? Ajuns la 38 de ani, Mihai Costea evoluează în prezent la ACS Olanu 2022, în Liga a IV-a Vâlcea, unde s-a transferat în august 2026, de la Viitorul Budești. Pe 10 octombrie 2026, Costea a jucat 90 de minute contra formației CS Gușoeni. Între timp antrenează copii alături de fratele său la o academie de fotbal locală.

Bogdan Planic, fundașul căruia Becali voia să-i ceară despăgubiri zece milioane de euro

În 2020, planurile lui Bogdan Planic la FCSB au fost date peste cap de pandemia Covid-19. Sîrbul a intrat în conflict cu Becali după ce a fost anunțat că salariul îi va fi scăzut din cauza situației globale. Nu a acceptat, și-a reziliat unilateral contractul, iar Becali l-a amenințat că îi va cere 10 milioane de euro despăgubiri. În cele din urmă, FCSB a fost nevoită să-i plătească lui Planic 60.000 de euro. A plecat mai apoi la Maccabi Haifa și în Emiratele Arabe Unite.

Ce s-a întâmplat cu el? Ajuns la 34 de ani, Planic a rămas fără echipă după despărțirea de Shabab Al-Ahli din această vară. Rămâne de văzut dacă va alege să-și încheie cariera.

Denis Alibec, atacantul cumpărat cu milioane și îndepărtat după scandaluri

Capriciosul Denis Alibec nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru cine urmărește fotbalul românesc. Transferat în 2017 pentru 2 milioane de euro de la Astra Giurgiu, Alibec a ajuns rapid „oaia neagră” a echipei. Pasiunea sa pentru jocuri pe calculator și conflictul cu antrenorul Nicolae Dică l-au determinat pe Becali să-l certe de mai multe ori public. Un tip vulcanic, Denis Alibec nu s-a abținut și a ironizat deseori declarațiile patronului.

Ce s-a întâmplat cu el? În prezent joacă fotbal la Farul Constanța și pare că mai are „benzină” pentru câteva sezoane la nivelul Superligii.

Rafal Grzelak, polonezul care a acuzat că Becali decide cine joacă la FCSB

În sezonul 2009 – 2010, polonezul Rafal Grzelak a făcut alegerea neinspirată de a ajunge la FCSB. La fel ca și Gregory Tade, fotbalistul a acuzat că a fost marginalizat și trecut la echipa secundă. L-a acuzat mai apoi pe Becali că i-a pus gând rău. „Dacă nu aveam probleme cu Becali, jucam mai mult la Steaua!”, declara fotbalistul. A mărturisit că nu a vorbit niciodată cu Becali, dar a fost afectat de ce afla din presă sau de la colegii săi. A ajuns să regrete experiența.

Ce s-a întâmplat cu el? Rafal Grzelak (44 de ani) s-a retras din fotbal în ianuarie 2023, potrivit Transfermarkt. Ultima echipă a fost Jutrzenka Bychlew, din ligile inferioare ale Poloniei.

Elton, brazilianul adorat de suporteri, dar ironizat de Becali

În 2007, brazilianul Elton ajungea la FCSB și imediat era remarcat de toată lumea. Poate pentru că era extrem de tehnic, dar și pentru că avea doar 1,58 metri înălțime. Cu toate acestea, Becali s-a plâns că brazilianul nu contribuie suficient la jocul colectiv, astfel că l-a dat afară pe jucător după câteva luni. A făcut și o declarație controversată: „Piticul ăla aducea mai multe probleme echipei, dar făcea spectacol şi îl iubeau fanii”.

Ce s-a întâmplat cu el? Elton Jose Xavier Gomes (40 de ani) locuiește în prezent în Alagoas, Brazilia, unde deține propria școală de fotbal. Informația a fost confirmată de Meme Stoica, pentru FANATIK.

Nicolae Dică, fotbalistul criticat ani la rând de Becali

Nicolae Dică, unul dintre marii jucători ai FCSB sau Steaua, cum o numeau fanii pe atunci, nu a scăpat de conflictele cu patronul Becali. Dică a fost criticat constant de patron, chiar și când era antrenor, iar în 2007 fostul fotbalist răbufnea și anunța că e nemulțumit de intervențiile patronului. Paradoxal, deși a avut o relație aparent toxică cu Becali, Dică s-a întors mereu la FCSB, ca jucător sau antrenor și probabil ar mai face-o și în viitor.

Ce s-a întâmplat cu el? Nicolae Dică (46 de ani) este în prezent liber de contract, după despărțirea de Concordia Chiajna. Antrenorul ar fi în discuții cu CS Tunari, echipă din Liga a III-a.

Florin Costea, atacantul care a intrat în conflict cu patronul

La fel ca și fratele Mihai, Florin Costea a fost transferat de FCSB în 2011, Gigi Becali fiind entuziasmat în acel moment de mutarea făcută. Nu a reușit să se impună și a ajuns chiar la un conflict deschis cu Becali. După plecare a evoluat la mai multe echipe, printre care CFR Cluj, dar nu a mai atins niciodată vârful de formă avut la Craiova.

Ce s-a întâmplat cu el? La fel ca și fratele său, joacă fotbal de plăcere „la județ” și conduce academia de fotbal inaugurată la Budești în aprilie 2026. Frații Costea pregătesc împreună 45 de copii.

Rareș Enceanu, fotbalistul care a obținut rezilierea prin comisiile FRF

Rareș Enceanu ajungea la FCSB în 2015, însă a ajuns să joace la echipa secundă a „roș-albaștrilor”. Cazul a ajuns la comisiile Federației Române de Fotbal, care au dictat rezilierea contractului.

Ce s-a întâmplat cu el? În vârstă de 32 de ani, Rareș Enceanu joacă în prezent la Corona Brașov, în Liga a III-a, unde s-a transferat în iulie 2026, de la FC Bihor. Alături de alți foști fotbaliști din prima ligă, Enceanu încearcă să obțină promovarea cu Corona Brașov în liga secundă.

Alexandru Chipciu, conflictul de 75.000 de euro dezvăluit după aproape un deceniu

Alex Chipciu a fost cu siguranță unul dintre jucătorii importanți ai „Stelei” sau FCSB, contribuind la câștigarea mai multor titluri de campion. Transferat în 2016 de Anderlecht, Chipciu a dezvăluit peste 10 ani că Becali i-ar fi rămas dator cu 75.000 de euro. În rest, a rămas un jucător atașat de culorile roș-albastre, cu toate că joacă la Universitatea Cluj.

Ce s-a întâmplat cu el? Alex Chipciu joacă la Universitatea Cluj și cochetează cu ideea de a deveni antrenor după retragere. Apreciat de fanii Universității Cluj, mai ales că este „căpitanul” echipei, Chipciu este faimos pentru declarațiile sale fără filtru pe care le face deseori, la cald.

Mirel Rădoi, până și finul lui Becali a avut contre cu patronul

Mirel Rădoi este cu siguranță un caz aparte, mai ales că este finul lui Gigi Becali. Cu toate acestea, fostul jucător și antrenor al FCSB îi răspunde rar la telefon nașului, după cum însuși Gigi Becali recunoaște. În decembrie 2008, Rădoi anunța că vrea să plece de la FCSB, moment care năștea o reacție nervoasă din partea lui Becali. Deși între cei doi există o relație de rudenie naș-fin, Rădoi nu a ezitat să-l contrazică pe Becali atunci când a considerat că trebuie. Fostul căpitan al roș-albaștrilor a avut propriile opinii și nu s-a ferit să intre în conflict cu patronul/nașul său.

Ce s-a întâmplat cu el? Mirel Rădoi (45 de ani) este în prezent liber de contract, după despărțirea de Gaziantep, din 31 august 2026. Deși a fost dorit înapoi la FCSB, Gigi Becali a mărturisit că „finul” nu i-a răspuns la telefon.

Mențiuni speciale: Cristian Bălgrădean, Adrian Popa și Marko Momcilovic

Pandemia Covid-19 a lovit puternic în FCSB în 2020. Atunci, Gigi Becali a decis să trimită mai mulți fotbaliști în șomaj tehnic și să le taie salariile altora. Cristian Bălgrădean a intrat în dizgrația lui Becali după ce s-a aflat că semnase cu CFR Cluj. Nici Adi Popa, nici Momcilovic nu au acceptat tăierile salariale și s-au judecat mai multă vreme la comisii cu FCSB și Becali.

Ce s-a întâmplat cu ei? „Pufi” Bălgrădean a bifat ultima aventură fotbalistică la Sănătatea Cluj, după care a anunțat că vrea să se retragă. Ajuns la 38 de ani, Adrian Popa este liber de contract și, cel mai probabil, nu va mai juca fotbal. Este invitat deseori la emisiuni și podcasturi unde pare să îmbrățișeze „meseria” de analist sportiv. Marko Momcilovic s-a retras din fotbal în ianuarie 2026 și este membru al staffului tehnic de la GFK Dubocica, echipă din liga secundă a Serbiei.