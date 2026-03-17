Ce s-a întâmplat cu Haaland și Courtois la duelul dintre Manchester City și Real Madrid. Deciziile celor doi antrenori

Partida dintre Manchester City și Real Madrid, din manșa retur a Ligii Campionilor, a adus probleme pentru ambii antrenori din cauza unor situații medicale.
Mihai Alecu
17.03.2026 | 23:59
Probleme după Manchester City - Real Madrid. Foto: Hepta
Duelul dintre Manchester City și Real Madrid, unul dintre cele mai așteptate din faza optimilor de finală a Champions League, a adus o intensitate de excepție atât în meciul din tur, cât și în cel de la retur.

Thibaut Courtois a fost înlocuit la pauză de Alvaro Arbeloa la meciul dintre Manchester City și Real Madrid

Prima repriză a meciului de pe Etihad a fost una foarte bună pentru Thibaut Courtois, care a avut mai multe intervenții reușite și a fost învins doar de Erling Haaland, cu o execuție din apropiere. Belgianul nu a părut că are probleme de natură medicală, însă Alvaro Arbeloa a luat o decizie curioasă la pauza confruntării.

Goalkeeperul a fost schimbat și în locul său a intrat Andriy Lunin, cel care a continuat și el să aibă intervenții foarte bune. Totuși, s-au ridicat semne de întrebare cu privire la starea de sănătate a lui Thibaut Courtois, cel care e considerat un fotbalist foarte important pentru „Galactici”, poate chiar cel mai bun portar al lumii în ultimii ani.

Erling Haaland a ieșit șchiopătând de pe teren. Probleme pentru Manchester City

Erling Haaland și-a trecut numele pe lista marcatorilor, însă norvegianul nu a rezistat pe teren toate cele 90 de minute. La începutul reprizei secunde el a avut o ocazie foarte mare de a înscrie, când a reluat puternic, pe jos, cu piciorul stâng, o centrare venită din stânga, dar Lunin a intervenit li i-a interzis golul al doilea acestuia.

Norvegianul nu a primit însă șansa de a se bate cu fundașii de la Real Madrid pentru toate cele 90 de minute și a fost scos destul de repede de Pep Guardiola după pauză. În minutul 56, atacantul a părăsit terenul, șchiopătând, și se anticipează că fotbalistul ar putea să aibă probleme medicale și astfel s-a dorit să nu existe vreun risc din partea staffului tehnic al englezilor.

Pentru cei de la Manchester City urmează finala Cupei Angliei, contra celor de la Arsenal, partidă ce se va disputa în weekend și care va fi cu trofeul pe masă pentru elevii lui Pep Guardiola, iar speranțele sunt că Erling Haaland va putea să fie pe teren.

