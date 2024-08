Iustina nu a mai ținut cont de nimic și s-a dezlănțuit complet după ce s-a despărțit de Cornel. Ce mesaje i-a transmis prin intermediul camerelor de filmat.

Ce s-a întâmplat cu Iustina Loghin la Insula Iubirii. Fără rușine: “Cornel va face atac de cord”

În episodul 11 din “Insula Iubirii” s-au petrecut evenimente dramatice în relația dintre Iustina și Cornel. Iustina a trimis inelul înapoi lui Cornel printr-o dronă. În loc să-și înfrunte emoțiile, ea a ales să se refugieze în distracție și dansuri provocatoare.

ADVERTISEMENT

Pe insula bărbaților, sosirea dronei a creat tensiune între concurenți. Gestul Iustinei a fost ca un trăsnet pentru Cornel. El a recunoscut imediat inelul și, chiar dacă a încercat să pară indiferent, cei din jur au observat imediat cum acesta și-a schimbat brusc starea de spirit.

„Nu mai era el, se înnegrise, era un norișor negru, tuna, fulgera”, a remarcat ipsita Lala, potrivit

ADVERTISEMENT

„Era fiert. Terminat. O veste destul de urâtă, dar nu se face așa. Iustina este o persoană slabă, care nu are încerede în ea. Și nu are răbdare, iar cine nu are răbdare, e un om pierdut”, a declarat Andrei.

„Am primit ce era al meu înapoi. Mă așteptam. Știam că se va întâmpla asta”, a spus acesta după ce a primit inelul de logodnă de la Iustina.

ADVERTISEMENT

Între timp, pe insula femeilor, Iustina a avut o atitudine complet diferită. , s-a lansat într-o petrecere intensă, dansând provocator cu ispitele masculine și consumând mult prea mult alcool. Comportamentul ei a fost remarcat de ceilalți participanți:

„În momentele în care se distează, ea cam uită de tot. Uită de tot și se descarcă și nu prea mai ține cont de foarte multe lucruri”, a spus ispita Teo.

ADVERTISEMENT

În mijlocul petrecerii, Iustina a găsit momente să se adreseze direct fostului său logodnic prin intermediul camerelor de filmat. Ea părea hotărâtă să-i arate lui Cornel exact ce a pierdut:

„Corny Horny, uită-te bine! Cornele, uite ce ai pierdut! În viața ta așa prințesă nu mai găsești, băiatul meu. Cornele, doar la televiozor mai vezi asta. Rămai iubirea vieții mele, dar nu o să mai fim împreună niciodată”, i-a tot transmis Iustina lui Cornel, în timp ce dansa lasciv, conform