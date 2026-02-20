Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”

Un jucător de doar 16 ani legitimat la Petrolul a murit călcat de tren. Vivi Răchită a oferit detalii în direct despre puștiul „cu potențial mare” care s-a stins tragic.
Mihai Dragomir
20.02.2026 | 22:30
Ce sa intamplat cu juniorul Petrolului Ploiesti calcat de tren Traversa linia avea castile pe urechi
Vivi Răchită, detalii despre juniorul Petrolului călcat de tren la 16 ani. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
O nouă tragedie a lovit fotbalul românesc. Miercuri, 18 februarie, Petrolul Ploiești a transmis faptul că un jucător de 16 ani legitimat la club a murit. Vivi Răchită a spus totul despre puștiul care a plecat dintre noi mult prea devreme.

Vivi Răchită a oferit detalii despre puștiul de 16 ani de la Petrolul care a murit călcat de tren

Fotbalul românesc a mai suferit o pierdere, una timpurie de această dată. Clubul Petrolul Ploiești a înștiințat întreaga lume, miercuri, 18 februarie, că și-a pierdut tragic unul dintre juniori, după ce la începutul acestui an anunța moartea lui Vasile ”Sile” Constantin, îngrijitorul gazonului de pe stadionul ”Ilie Oană”.

Mai exact, Mario Cofaru, care împlinise 16 ani la începutul acestei luni, a murit călcat de tren în drum spre casă. Vivi Răchită nu îl cunoștea personal, însă știa că fotbalistul fusese adus de la Câmpina datorită potențialului său imens.

„Venise anul trecut era de la Câmpina. Era la Câmpina. L-au luat la club la Petrolul pentru că avea potențial. El era din Comarnic de acolo și traversa liniile de cale ferată, avea gluga pe cap. Doar traversa, am înțeles. Avea gluga pe cap. Unii spun că avea și căștile cu muzică în urechi.

Tragedie imensă, îți dai seama. Era un copil de 16 ani. Se vorbea frumos despre el, în centrul de juniori. Nici nu poți să vorbești… Nu s-a sinucis. Nu l-am văzut jucând, eu eram la cei mari, dar anul acesta făcea pasul la cei mari. Era un jucător cu potențial mare, de aceea venise la Petrolul”, a spus Vivi Răchită.

Sabin Ilie l-a văzut jucând pe puștiul de 16 ani călcat de tren

Ulterior, Sabin Ilie a intervenit în discuție și a mărturisit că își amintește de Mario Cofaru de la un meci dintre Farul, unde este legitimat fiul său, și Petrolul, de la finalul anului trecut. Dispariția puștiului l-a afectat pe fostul mare jucător român.

„Eu cred că l-am văzut, că am văzut și poza, când a jucat acum, ultimul meci de anul trecut, Farul contra Petrolul. Înalt, copil cu fizic. Jucase în meciul contra băiatului meu. Păcat, păcat, păcat”, a spus și Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
