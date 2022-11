Malcom Edjouma și Joyskim Dawa, accidentați înainte de FCSB – Rapid. Fanatik confirmat: „Au apărut mici probleme”. Update exclusiv

FCSB o înfruntă pe Rapid pe Arena Națională, iar . Joyskim Dawa și Malcom Edjouma, doi dintre fotbaliștii titulari de la FCSB, nu se regăsesc pe foaia de joc a lui Mihai Pintilii.

Malcom Edjouma și Joyksim Dawa nu se află în lot pentru partida cu Rapid

Liviu Ciobotariu a fost aproape să o pregătească pe FCSB pentru derby-ul cu Rapid, , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Astfel, Mihai Pintilii se va ocupa de roș-albaștri . În tur, giuleștenii s-au impus cu 2-0.

Fost fotbalist la FCSB, Mihai Pintilii a alcătuit echipa de start pentru meciul cu Rapid, însă Malcom Edjouma și Joyskim Dawa, titulari de drept în echipa roș-albastră, nu se află nici măcar pe banca de rezerve.

Edjouma și Dawa s-au accidentat înaintea derby-ului cu Rapid

Potrivit informațiilor FANATIK, Malcom Edjouma și Joyskim Dawa s-au accidentat înaintea partidei cu Rapid, acesta fiind motivul pentru care Mihai Pintilii nu se poate baza pe cei doi în meciul de pe Arena Națională.

Accidentările au venit cum nu se poate mai rău pentru FCSB, deoarece roș-albaștrii se află într-o cursă contra cronometru pentru a reveni pe un loc de play-off, iar Edjouma și Dawa sunt doi dintre fotbaliștii care au dus greul de-a lungul sezonului de toamnă.

Locul în primul 11 pentru partida cu Rapid al lui Malcom Edjouma a fost luat de Adrian Șut, în timp ce Denis Haruț a fost varianta lui Mihai Pintilii pentru înlocuirea lui Dawa.

Echipa de start a FCSB-ului pentru derby-ul cu Rapid:

FCSB: Târnovanu – V. Crețu, Haruț, Tamm, Radunovic – Olaru, Șut, Oaidă – Cordea, Compagno, Oct. Popescu. Rezerve: A. Vlad – Fl. Coman, Miculescu, Omrani, Boboc, Nikolov, Pantea, Bouhenna, Radaslavescu. Antrenor: Mihai Pintilii

Joyskim Dawa, gafe pe bandă rulantă la FCSB

În ciuda faptului că a gafat major de-a lungul sezonului, Joyskim Dawa este unul dintre fotbaliștii preferați ai lui Gigi Becali. Fundașul camerunez are și două goluri pentru roș-albaștri.

Atât Joyskim Dawa, cât și Malcom Edjouma au greșit în ultima partidă din campionat în meciul pierdut cu Universitatea Cluj, scor 1-2. După gafa din meciul cu Anderlecht din Conference League, când , fostul fotbalist de la Botoșani a greșit și pe Cluj Arena, la golul înscris de Thiam, când a stat departe de adversar.

De asemenea, Malcom Edjouma a greșit decisiv la golul marcat de Ioan Filip. Mijlocașul francez a pasat fix la adversar, iar fotbalistul clujenilor l-a învins pe Târnovanu.

Mihai Pintilii nu vrea să fie „principal” la FCSB: „Să vină cât mai repede un antrenor”

Mihai Pintilii o va conduce pe FCSB în meciul cu Rapid, însă fostul jucător al FCSB-ului e ferm convins că nu vrea să devină antrenor principal la formația finanțată de Gigi Becali.

„Derby-ul campionatului, singurul care a mai rămas. Cel mai important meci al nostru şi cel mai frumos. Sper din tot sufletul să facem o bucurie suporterilor şi să câştigăm. Este greu să stai pe bancă, să fii antrenor.

Nu mă aşteptam să fiu principal, dar asta este situaţia. Sunt aici să ajut clubul şi sper să treacă foarte repede această perioadă. Am spus tot timpul că aştept să fie instalat un antrenor, pe care să îl ajutăm cu tot ceea ce putem. Să ne ducă unde ne e locul.

Am spus şi o mai repet. Mai durează până când o să fiu eu antrenor principal. Este normal să fiu lângă ei dacă am fost jucător, am fost în vestiar. Mereu am încercat să îi încurajez, să le dau şi soluţii. Este normal să vorbească frumos despre mine.

Ca să fiu antrenor, ar trebui să mă schimb eu total şi situaţia să fie diferită. Simt că este echipa alături de mine, grupul îl simt bine. Ei trebuie să ducă echipa spre victorie, asta e important. M-aş bucura mult mai mult dacă ar câştiga meciurile şi eu aş fi înjurat”, a spus Pintilii.