Ce s-a întâmplat cu marea vedetă Tachtsidis în numai două luni? Dilema CFR-ului: „I-au apărut pete pe corp, am consultat un specialist”

CFR Cluj traversează un sezon plin de peripeții. iar unul dintre jucătorii importanți afectați a fost Tachtsidis. Cristi Balaj a venit cu cele mai noi detalii despre starea mijlocașului grec.

Ce s-a întâmplat cu marea vedetă Tachtsidis în numai două luni?

Panagiotis Tachtsidis este un jucător cu un CV impresionant. Mijlocașul grec a semnat cu CFR Cluj în vara anului 2023, din postura de fotbalist liber de contract. Acesta a devenit rapid o piesă de bază în echipa lui Dan Petrescu.

În ultima vreme, prestațiile sale au lăsat de dorit, iar aparițiile sale pe teren au fost tot mai scurte. Cristi Balaj a explicat în direct la FANATIK SUPERLIGA ce se întâmplă cu vedeta ardelenilor.

„I-au apărut pete pe corp, am consultat un specialist”

„Noi credem în continuare în el. A fost accidentat, el a jucat accidentat. El a avut leziune musculară, într-o perioadă foarte scurtă de timp…

A avut temperatură, a fost sub antibiotice. Colac peste pupăză, are un virus, nu știm dacă s-a descoperit sau nu… îi apăreau niște pete. Am fost la un specialist.

Avea pete pe corp, pe față. Omul a avut probleme medicale, este justificat că nu este în formă. A jucat cu temperatură, lumea nu știe”, a dezvăluit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali dezvăluie că Tachtsidis s-a autopropus la FCSB

Gigi Becali surprindea în vara acestui an, dezvăluind că mijlocașul grec al celor de la CFR Cluj ar fi vrut să vină la echipa sa.

„Omul a venit în Cipru, a zis ‘Dom’le, vreau să vin’. Și i-am zis, i-am dat tot ce a vrut. Probabil că a vrut să ridice acolo, s-a folosit de ofertă.

El a venit, de la el a venit propunerea. Nici nu ne gândeam. Am făcut totul, cum a vrut el i-am dat. După aia, când să auzim, i-am dat tot ce a vrut și a semnat cu CFR”, spunea Gigi Becali într-o ediție anterioară de FANATIK SUPERLIGA.

