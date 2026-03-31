Ce s-a întâmplat cu Mora și Anzor la echipele naționale! Vestea momentului la Universitatea Craiova

Pauza competițională a adus vești importante pentru Universitatea Craiova, doi dintre jucătorii de bază ai oltenilor fiind implicați în acțiuni ale echipelor naționale. Carlos Mora și Anzor Mekvabishvili au profitat de câteva meciuri amicale pentru a bifa minute consistente și pentru a demonstra că pot fi soluții solide și la nivel internațional, un aspect care nu poate decât să-i bucure pe oficialii din Bănie.

Anzor Mekvabishvili, om de bază pentru Georgia în amicale

Mijlocașul georgian al Universității Craiova a avut evoluții consistente în ambele partide disputate de naționala Georgiei. În primul meci, contra Israelului, încheiat la egalitate, scor 2-2, Anzor Mekvabishvili a fost titular și a evoluat timp de 74 de minute. Partida s-a disputat pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi, iar prestația sa a fost una solidă la mijlocul terenului.

La doar trei zile distanță, Georgia s-a deplasat în Lituania, la Kaunas, pentru al doilea test amical. De această dată, georgienii s-au impus cu 2-0, iar jucătorul Universității Craiova a fost integralist, confirmând statutul său tot mai important în angrenajul echipei naționale.

Costa Rica, rezultate contrastante în amicalele din Turcia. Cum s-a descurcat Mora

De cealaltă parte, Carlos Mora a făcut parte din lotul naționalei Costa Rica pentru un turneu amical desfășurat în Antalya, acolo unde au mai participat Iran, Nigeria și Iordania. Competiția trebuia inițial să aibă loc în Amman, însă a fost mutată în Turcia din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

În primul meci, Costa Rica a remizat cu Iordania, scor 2-2, iar Mora a fost titular, fiind înlocuit în minutul 71. În al doilea joc al turneului, contra Iranului, Costa Rica a suferit o înfrângere severă, scor 0-5. Fotbalistul Universității Craiova a fost introdus pe teren la pauză, în minutul 46, într-un moment în care tabela indica deja un categoric 0-4.

Carlos Mora, coleg și prieten cu „legenda“ lui Real Madrid: „Este un lider înnăscut!“

„Este o legendă, desigur. A venit să aducă foarte mult, mai ales experiența de la echipele mari.

„Este o legendă, desigur. A venit să aducă foarte mult, mai ales experiența de la echipele mari. Cred că este un lider înnăscut, toți îl urmează. Eu încerc să vorbesc mult cu el pentru a învăța lucruri. Îmi place să ascult mereu de la jucători care au fost la cluburi mari. Avem și alții în națională cu experiență și încerc să învăț de la toți. Pun în practică la antrenamente și acasă. Sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit fotbalul la o vârstă atât de fragedă și pentru faptul că pot vorbi cu astfel de legende”, a adăugat jucătorul Universității Craiova.

Craiova i se potrivește mănușă: „Mi-am făcut mulți prieteni, orașul are locuri frumoase”

Internaționalul costarican și-a făcut prieteni în oraș, iar acum învață limba română, despre care spune că este una destul de complicată.

„Până acum m-am descurcat foarte bine. Limba română este puțin complicată, dar am învățat-o încetul cu încetul. Știu câteva cuvinte și totul e în regulă. Craiova are locuri frumoase în care merg. Oamenii sunt amabili și îți oferă mereu o mână de ajutor. Mi-am făcut deja mulți prieteni și mă înțeleg bine cu mulți oameni de acolo”, a mai spus Carlos Mora.

Mora, impresionat de fanii Universității Craiova: „Ne dau forța de care avem nevoie”

În ceea ce privește suporterii Craiovei, Mora are doar cuvinte de apreciere. El a observat implicarea lor constantă și faptul că sunt alături de echipă indiferent de rezultate: „Cred că s-a văzut că ne susțin foarte mult. Vin la stadion, își plătesc biletul, iar noi încercăm să le întoarcem acest efort. Vrem să le oferim bucurii, victorii sau măcar să jucăm bine. Pentru noi este un plus enorm. Ne motivează când îi vedem în tribună, ne dau forță. Chiar dacă nu jucăm bine sau pierdem, ei continuă să cânte și să susțină. Asta ne dă o motivație în plus să luptăm, să revenim sau să câștigăm. Este foarte important pentru noi. Le mulțumim și îi rugăm să continue să ne susțină”.