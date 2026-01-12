Ce s-a întâmplat cu Nicolae Stanciu la Genoa – Cagliari după penalty-ul ratat cu Milan. Echipa lui Dan Șucu a făcut spectacol

ADVERTISEMENT

Genoa a jucat împotriva lui Cagliari, pe teren propriu, și a reușit o victorie de răsunet, 3-0, la doar câteva zile după ce a ratat succesul pe terenul celor de la Milan, după un

Victorie categorică pentru Genoa lui Dan Șucu în Serie A

Formația condusă de Daniele De Rossi a intrat decisă pe teren și a deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Lorenzo Colombo, cel care marcase și cu o etapă în urmă. A urmat un joc pe contre, de care au profitat, în final, gazdele, care au reușit să-și majoreze diferența după ce au mai marcat în două rânduri.

A venit reușita lui Morten Frendrup, în minutul 75, după care la doar 3 minute distanță, o centrare excelentă a lui Aaron Martin, din corner, l-a găsit pe Leo Ostigard în careu și fundașul norvegian nu a iertat și a stabilit scorul final, victorie pentru Genoa, 3-0, în fața lui Cagliari.

Decizia luată de Daniele De Rossi în privința lui Nicolae Stanciu, după penalty-ul ratat cu AC Milan

Nicolae Stanciu a fost criticat de fani pentru că a ratat penalty-ul cu AC Milan, însă Daniele De Rossi a ținut să-i ia apărarea public și a spus că decizia ca românul să execute i-a aparținut lui. Totuși, tehnicianul italian pare că nu este total împăcat și nu a uitat de dezamăgirea din runda trecută.

Concret, la meciul cu Cagliari, antrenorul lui Genoa l-a lăsat pe banca de rezerve pe Nicolae Stanciu și nu l-a introdus deloc pe parcursul celor 90 de minute. O altă explicație, pe lângă posibila „pedeapsă” pentru Stanciu, ar fi și faptul că De Rossi a vrut să-l ferească pe român de o eventuală primire ostilă din partea suporterilor, lucru care i-ar fi afectat și mai mult moralul.

Genoa respiră după victoria cu Cagliari. Cum arată clasamentul din Serie A

Victoria pe a obținut-o cu Cagliari reprezintă o gură de aer importantă pentru grifon, care astfel a ajuns la 19 puncte și a urcat până pe locul 15, devansându-o chiar pe adversara directă. Totuși, lupta pentru supraviețuire e departe de final și se anunță a fi una pe muchie de cuțit, ce se va duce până în ultima etapă. Fiorentina, Verona și Pisa sunt în acest moment pe locurile retrogradabile din Serie A.

În runda viitoare pentru Genoa urmează un alt duel important, în deplasare, cu Parma, echipă care are doar 2 puncte mai multe decât formația lui Dan Șucu și ar urma să fie și ea implicată în lupta pentru supraviețuire.