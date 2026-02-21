Sport

Ce s-a întâmplat cu o fostă speranță a fotbalului românesc și soția sa: ”Nu este o rușine să faci asta”

O fostă speranță a fotbalului românesc, care s-a angajat într-un domeniu străin sportului, a trecut prin clipe complicate în căsnicie. Ce s-a întâmplat între jucător și soția sa. Decizia importantă luată.
Adrian Baciu
21.02.2026 | 23:15
Ce s-a întâmplat cu Cristian Daminuță, o fostă speranță a fotbalului românesc și soția sa. Sursa foto: colaj Fanatik / SpyNews
De-a lungul ultimilor ani, fotbalul românesc a avut mai mulți tineri despre care s-a spus că pot deveni jucători de mare valoare la nivel intern și internațional. O fostă mare speranță vine din vestul țării. Din păcate, după un început promițător, fotbalistul s-a prăbușit. A mai apărut în presă doar prin prisma scandalurilor din viața de familie, cu soția sa.

Cristian Daminuță, considerat o speranță a fotbalului românesc, s-a împăcat cu soția sa

În categoria ”speranțe”, sportul rege din țara noastră l-a avut, în urmă cu 20 de ani, pe Cristian Daminuță. Specialiștii l-au văzut ca pe un fotbalist de perspectivă. S-a întâmplat asta mai ales în adolescența sa și la începutul carierei (perioada 2005–2010). A fost considerat unul dintre cei mai talentați jucători români din generația sa, cu un potențial uriaș.

Debutul pe prima scenă și l-a făcut la doar 16 ani, în tricoul lui Poli Timișoara. La acea vreme, era un lucru rar și impresionant pentru un mijlocaș defensiv. A venit apoi, în 2008, transferul de la Poli Timișoara la Inter Milano pentru 300.000 euro. Era o mutare importantă pentru un român atât de tânăr. Din păcate, pentru Daminuță au urmat împrumuturi peste împrumuturi și o carieră pe tobogan. În 2023 s-a retras din fotbal.

Prezența sa în presă a fost dominată de scandaluri în familie. După retragerea din activitate, acesta a ajuns să lucreze la aeroport. Pe plan personal, Daminuță a trecut prin mai multe episoade tensionate alături de soția sa, Mădălina.

Aceasta din urmă, cunoscută în mediul online drept Coka, a vorbit recent despre relația cu fostul fotbalist. Cei doi au lăsat în urmă tensiunile și scandalurile și s-au împăcat. După ce în 2023 aceasta ar fi fost dată afară din casă, peste doi ani lucrurile s-au schimbat în bine.

În 2025, Cristian și Mădălina au luat-o de la zero. S-au împăcat, iar relația lor pare să fi intrat pe un făgaș normal. Tânăra spune că ambii și-au învățat lecția. În prezent, relația lor decurge cât se poate de frumos.

Cum și-au reconstruit Mădălina și Cristian Daminuță relația. Ajutorul la care au apelat

Într-un interviu acordat recent unei publicații mondene, Mădălina, soția lui Cristian Daminuță, a oferit detalii despre modul în care a reușit să repare și să mențină relația cu soțul ei după separările repetate din 2023 și 2024. Coka admite că nu este o rușine să apelezi la specialiști.

Am învățat că relațiile trec prin etape și că momentele dificile pot deveni lecții valoroase, dacă există dorința reală de a construi. Comunicarea sinceră, asumarea greșelilor și dorința de a face bine pentru copii au fost esențiale. Nu e o rușine să ceri ajutor atunci când simți că nu mai poți singur, iar deschiderea către specialiști sau către dialog poate face o diferență enormă. Sfatul nostru este să nu renunțe la dialog, să nu lase orgoliul să vorbească mai tare decât iubirea și să-și amintească de ce au ales, la un moment dat, să fie împreună”, a spus Coka, pentru spynews.

Ce face Daminuță în prezent, după ce a renunțat la fotbal

Cristian Daminuță recunoștea, în 2025, într-un interviu din presa sportivă, că: ”M-am născut talent, dar am murit speranță” (…) Sunt cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. După ce s-a retras din sportul rege, Daminuță s-a reorientat. În prezent, acesta lucrează ca agent de securitate la Aeroportul din Timișoara.

”Sunt multe povești care s-au spus despre mine, multe neadevărate și m-am ales cu o etichetă total neadevărată despre mine. S-a spus că am fost petrecăreț, dar nu este deloc așa. Plus că eu nici nu am avut așa mulți bani. De altfel, pot spune că eu am fost cel mai păcălit fotbalist din istoria României. Eu m-am transferat la Inter, pe când aveam 18 ani, într-un moment în care eram pe radarul multor echipe din Europa.

Și m-am dus acolo pe un salariu de 3.000 de euro. Figuram pe foaia de transfer cu o sumă de un milion și câteva sute de mii de euro, într-o afacere de cinci milioane de euro. Trecerea de la Inter la Milan am făcut-o de la 3.000 de euro, la 6.000 de euro. Magazionerul avea 10.000 de euro. Plus că trecerea de la Inter la Milan s-a făcut de pe o zi pe alta.

Atunci se vorbea mult, după perioada Dinamo, că n-am loc decât în echipa tatuaților, că fac nu știu ce. Toate acele prejudecăți mi-au dăunat”, a declarat Cristian Daminuță, la Digi Sport.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
