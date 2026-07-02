Ce s-a întâmplat cu Paul Pîrvulescu după ce s-a retras din fotbal. Anunțul făcut de soție

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Ana, soția lui Paul Pîrvulescu, a făcut un anunț surprinzător. Frumoasa blondină, care este o cunoscută creatoare de conținut, a explicat ce s-a întâmplat cu partenerul său de viață după ce s-a retras definitiv din fotbal.

Paul Pîrvulescu, probleme uriașe după ce a renunțat la sport

Fostul fundaș stânga Paul Pîrvulescu (37 ani) a pus ghetele în cuie în urmă cu un an. De atunci a decis să-și îndrepte atenția spre antrenorat. Sportivul care a fost prezentat oficial drept antrenor principal la CS Minaur Baia Mare, echipă din Liga 3. Anterior, le-a mai antrenat pe LPS HD Clinceni și CS Tunari.

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Renumitul fotbalist are toate motivele să fie mândru de reușitele sale, însă ceva îl împiedică. Partenera lui de viață, Ana, a dezvăluit situația neplăcută cu care se confruntă de ceva vreme. Blondina care este sora celebrei Elena Gheorghe a declarat că viața soțului său s-a schimbat radical. La un moment dat, a început să aibă atacuri de panică inexplicabile.

Primul s-ar fi declanșat în timp ce se îndrepta spre aeroport, unde urma să decoleze pentru a-și . Senzația de sufocare și-a făcut simțită prezența încă din mașină, fiind accentuată și mai mult în aeroport. Vedeta își amintește perfect ziua în care trebuia să ajungă în Bruxelles, capitala Belgiei.

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Aglomerația l-a copleșit instant pe fostul fotbalist. Paul Pîrvulescu a început să se alarmeze când a aflat că zborul durează aproare trei ore și jumătate. I s-a făcut dintr-o dată foarte cald. Nu a putut să se îmbarce, revenindu-și abia când s-a îndepărtat complet de agitație. Ana Pîrvulescu a trebuit să plece singură cu băiatul său.

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„Observ că aceeași problemă apare tot mai des: anxietatea și depresia. Și soțul meu a trecut prin asta. Nici eu și nici el nu ne-am fi imaginat vreodată că i se poate întâmpla. Totul a început după ce s-a retras din fotbal, sportul pe care l-a practicat încă din copilărie. Atunci a descoperit această vulnerabilitate”, a spus blondina pentru .

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„A încercat diferite forme de terapie”

„Am încercat să gestionăm situația cât mai repede. Am citit foarte mult, am discutat cu oameni care au trecut prin experiențe similare, iar el a fost extrem de deschis. A mers inclusiv la psiholog, lucru pe care înainte nu l-ar fi făcut și nici nu ar fi crezut că va avea vreodată nevoie.

A încercat diferite forme de terapie, am petrecut foarte mult timp împreună, în familie, și nu a renunțat nicio secundă la sport. A continuat să alerge în parc, să aibă un stil de viață sănătos și să mănânce echilibrat. Toate acestea l-au ajutat foarte mult. Pentru mine a fost o experiență complet nouă.

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Eu am avut, de-a lungul timpului, atacuri de panică doar în perioadele în care eram extrem de obosită, când ajungeam la burnout și nu mai reușeam să dorm. Atunci simțeam că îmi bate inima foarte tare și aveam impresia că nu mai pot respira. Diferența este că eu sunt conștientă de aceste stări.

Știu când trebuie să mă opresc, să las totul deoparte și să mă odihnesc. Pentru el, însă, totul era nou. Nu înțelegea ce i se întâmplă”, a mai spus Ana Pîrvulescu, mai arată sursa menționată. Vedeta a mai subliniat că soțul său a avut mereu o viață organizată în jurul sportului. Întotdeauna a știut exact ce are de făcut.

Din păcate, când atacurile de panică au început să se instaleze Paul Pîrvulescu nu mai știa încotro să se îndrepte din punct de vedere profesional. Fostul fotbalist este văzut ca un bărbat inteligent de către partenera sa de viață cu care este însurat din anul 2012. Ea a știut mereu că el va rămâne în permanență în lumea fotbalului.

În ultimul an și jumătate cuplul a reușit să depășească aceste momente neplăcute. Au petrecut mai mult timp împreună ca familie, ei având doi copii. Ana Pîrvulescu a mai transmis că fostul sportiv a mers luni întregi la terapie. A fost atât la psiholog mai bine de jumătate de an, lucru care l-a ajutat să se simtă mai bine.