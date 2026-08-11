Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu s-au văzut la TV

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Ca de obicei după încheierea partidelor, elevii lui Marius Baciu au mers să salute galeria venită de la București să-i susțină la partida Sepsi – FCSB 0-0. Însă, jucătorii au avut parte de o surpriză neplăcută.

Imagini uluitoare după Sepsi – FCSB 0-0

La finalul , din etapa a 4-a a SuperLigii, jucătorii FCSB-ului au mers către fanii din Peluza Nord pentru a le mulțumi de susținere, însă au fost întâmpinați cu destul de mare ostilitate.

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După ce în timpul jocului au scandat ”Jucați fotbal” sau ”Dacă fotbal nu jucați, de la Steaua să plecați”, ultrașii i-au băgat imediat în ședință pe jucători. Aceștia le-au reproșat evoluțiile modeste din acest start de sezon și le-au cerut să-și schimbe atitudinea.

Fotbaliștii au ascultat spășiți reproșurile venite dinspre galerie, căpitanul Florin Tănase fiind singurul care a încercat să dialogheze cu suporterii. Liderul Gheorghe Mustață a fost cel care i-a certat cel mai tare pe jucători, Octavian Popescu fiind principala sa țintă.

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Amenințări pentru jucătorii FCSB

Extrem de dezamăgit de un nou semieșec al favoriților și de jocul modest al echipei, șeful galeriei FCSB i-a amenințat pe jucători că astfel nu mai merge și le-a promis că nu vor mai avea parte de susținere dacă vor continua pe aceeași linie.

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”Trebuie să înțeleagă toți. Conducerea, antrenorii și jucătorii. Nu mai merge, gata! Am acceptat un an de umilință, ieșirea din Europa în umilință. Am fost cuminți și mințiți. Este însă altă Mărie cu aceeași pălărie. Nu mai vrem să fim proști lângă ei. Nu își pot bate joc la nesfârșit de suporteri.

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Nu mai merge cu bine tată, reveniți-vă. Cum joci, așa primești de la noi. Joci bine, suntem lângă tine, joci rău, îmi pare rău. Noi plecăm de la familie, noaptea pe drum, iar ei își bat joc și nu mai acceptam asta. Am fost deseori criticat de suporteri pentru ca i-am lăsat în pace. Am sacrificat un an. Și cupele europene, dar continuăm cu aceeași atitudine”, a declarat Mustață, la .

Suporterii se tem de un nou sezon rușinos

Liderul Peluzei Nord consideră că o astfel de atitudine din partea jucătorilor va duce din nou FCSB în play-out-ul SuperLigii și le-a cerut acestora .

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”Dacă nu fac ceva cred că avem rezervare, așa cum s-a mai întâmplat, la locul doi. Însă, în situația asta cred că suntem abonați la play-out. Jocul nu e nici de play-out. A fost Sepsi peste noi trei clase. A jucat fotbal, mai era puțin și ne tăvăleau. Nu există nicio noimă de joc, nimic. Stăm să vorbim că am avut o ocazie?

Ori aveți de gând să jucați, ori mergeți pe rând la Palat, cereți salarii după cum meritați, după cum jucați. Dacă nu vă convine antrenorul ieșiți și spuneți. Mergem la fiecare meci și dacă nu există atitudine din partea lor, va fi din partea noastră și or să simtă pe pielea lor. Joacă fotbal, au atmosferă extraordinară, nu joacă, vor avea atmosfera ‘plăcută’”, a afirmat Gheorghe Mustață.