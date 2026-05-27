Ce s-a întâmplat, de fapt, în cazul femeii de 49 de ani, călcate de tren în Petroșani. Cum și-a salvat fata cu câteva clipe înainte de impact: „A revenit să ia un cărucior”

Noile informații din anchetă, obținute de FANATIK, schimbă semnificativ modul în care este privit momentul impactului. Amănuntele apărute ulterior ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în acele secunde decisive în care femeia de 49 de ani a fost lovită de tren.

Indiciile care schimbă complet cursul cazului femeii de 49 de ani lovite de tren la Petroșani. Ultimele clipe înainte de impact

O femeie în vârstă de 49 de ani a murit în seara zilei de 26 mai 2026, după ce a fost lovită de un tren de călători care circula pe ruta Arad – București Nord, în raza municipiului Petroșani. Inițial, în spațiul public au apărut mărturii potrivit cărora femeia ar fi fost surprinsă de tren în timp ce traversa calea ferată împreună cu fiica sa de aproximativ cinci ani. În acea variantă, relatările indicau că mămica ar fi fost lovită de garnitură, iar copilul care o însoțea ar fi scăpat în mod miraculos din fața trenului.

Ulterior însă, datele aflate de FANATIK conturează o altă posibilă desfășurare a evenimentelor, potrivit unor surse apropiate anchetei. Noile elemente mută practic centrul situației. Nu ar mai fi vorba despre traversarea împreună cu micuța, ci despre momentul în care victima s-ar fi întors pe calea ferată pentru a recupera un obiect. . „Colegii de la Petroșani mi-au spus că femeia ar fi traversat calea ferată împreună cu fiica sa. Ar fi lăsat copilul într-un loc sigur pentru a se întoarce și a recupera un cărucior (nu unul pentru copii, ci unul de transport marfă). În acel context, s-ar fi împiedicat și nu a mai reușit să se ridice, lovind-o trenul”, sunt informațiile transmise de surse din cadrul anchetei, pentru FANATIK.

Primele concluzii oficiale și desfășurarea momentelor în care o copilă de aproximativ cinci ani a rămas fără mamă. Scenariul analizat de anchetatori

Autoritățile au transmis primele precizări oficiale în legătură cu accidentul feroviar produs în zona municipiului Petroșani, în urma căruia o femeie de 49 de ani și-a pierdut viața. Potrivit datelor comunicate de polițiști, sunt în desfășurare cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, iar modul în care s-ar fi derulat evenimentele din seara respectivă: „O femeie în vârstă de 49 de ani și-a pierdut viața, în seara zilei de 26 mai 2026, după ce a fost surprinsă și accidentată de un tren de călători care circula pe relația Arad – București Nord, în zona municipiului Petroșani. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Petroșani și Livezeni, incidentul s-a produs în jurul orei 21:55, pe firul 2 al căii ferate, la kilometrul feroviar 82+400, între stațiile CFR Petroșani și Livezeni.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că victima, o femeie de 49 de ani, din municipiul Petroșani, ar fi încercat să traverseze calea ferată în momentul în care a fost surprinsă de trenul Inter Regio 1822, aparținând CFR Călători, compus din șase vagoane. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul femeii, trupul acesteia fiind transportat ulterior la morga Spitalului Municipal Petroșani. Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul. Circulația feroviară a fost închisă pe ambele fire între stațiile Petroșani și Livezeni în intervalul orar 21:45 – 23:02, iar trenul IR 1822 a înregistrat o întârziere de 77 de minute”, au transmis cei de la IPJ Hunedoara.