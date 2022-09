Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea care i-a fost fatală lui Paul Walker. Actorul ar fi împlinit 49 de ani

Paul Walker a fost unul dintre cei mai faimoși actori, care a avut parte de un sfârșit tragic. Acesta a murit la doar 40 de ani, lăsând în urmă mulți fani îndurerați, dar și o familie care nu avea să îl mai vadă vreodată.

Cum și-a început Paul Walker cariera ”pe sticlă” la vârsta de doar doi ani

Paul Walker s-a născut pe 12 septembrie 1973 în orașul Glendale din statul California. Numele său l-a preluat de la tată lui, de origine irlandeză: Paul William Walker al IV-lea, nume pe care tatăl viitorului actor l-a preluat de la bunicul lui și așa mai departe.

Mama acestuia era fotomodel, iar Cheryl a fost cea care a văzut potențialul artistic din fiul său. Astfel, Paul Walker a fost dus de mama sa la un casting pentru o reclamă. Astfel, la doar doi ani, Paul Walker apărea deja pe sticlă, într-o reclamă la pampeși.

La vârsta de 12 ani, și-a început cariera cinematografică. Totuși, un lucru interesant este faptul că actorul nu a urmat niciodată cursuri de specialitate, decât unele în adolescență și facultatea pe care a terminat-o era de Biologie Marină, așa că nu avea nicio legătură cu ce voia el să facă, de fapt.

Paul Walker a apărut în numeroase seriale: “Highway to Heaven” pe NBC, “Who’s the boss?” pe postul ABC și “Touched by an Angel” pe CBS.

El a apărut inclusiv în serialul Tânăr și neliniștit, rol pentru care a primit o nominalizare pentru “Cel mai bun actor principal într-un serial”, lucru care i-a propulsat cariera de actor.

Seria Fast and Furious, succes garantat pentru Walker

Abia în anul 2001 a venit rolul care l-a consacrat pe Paul Walker, în Fast în Furious. Rolul lui Brian O’Connor din celebra serie de filme i-a adus nu numai faimă, ci și milioane de dolari.

Paul Walker a început să îi investească în pasiunea sa, mașinile, dar apoi a început să le și vândă, fiind dealer autorizat. De altfel, acesta și construia piese de mașini.

„Mașinile vor fi mereu o parte din ceea ce sunt, cu siguranță, fără să mai aduc aminte de rolurile din Fast and Furious… Adică vreau să spun că mereu cumpăr și vând mașini, am licență de dealer.

Am și un service în care construim piese auto performante, facem sisteme de evacuare și pregătiri pentru circuit, suntem specializați pe modele BMW și Porsche, dar facem și Nissan-uri și am început recent să modificăm și Audi.

Mereu am pe stoc în jur de 20-30 de automobile în garaj. Sunt multe, dar ele sunt permanent de vânzare. Dacă cineva intră în showroom și își dorește vreun exemplar, îl poate lua”, spunea el, într-un interviu.

Ce s-a întâmplat în noaptea în care a murit Paul Walker

în anul 2013, în urma unui accident de mașină. Nu actorul era la volan, ci prietenul lui, pilotul de curse Roger Rodas.

Acesta conducea cu peste 120 de km/h, moment în care a pierdut controlul volanului și s-a izbit într-un stâlp și apoi într-un copac. Ambii au murit pe loc, iar investigațiile ulterioare au arătat că cei doi au murit din cauza vitezei excesive.

“Investigatorii au stabilit că accidentul fatal, produs în urma coliziunii, a fost cauzat de viteza inadecvată la condiţiile de drum”, a declarat într-un comunicat Mike Parker, şeful Departamentului de poliţie din Los Angeles.

În noaptea morții lor, Paul Walker şi Roger Rodas au participat la o gală de caritate pentru persoanele afectate de taifunul Haiyan care a devastat statul Filipine. Aceștia în mașina care a explodat după impact.