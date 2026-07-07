Ce s-a întâmplat, de fapt, în SUA – Belgia, meciul jucat când mai toți românii dormeau. El este omul care i-a îngropat pe americani. De la greșeala lui s-a rupt totul

SUA a fost ultima dintre gazdele CM 2026 care a părăsit turneul. Americanii au fost eliminați cu 1-4 de Belgia în optimi, într-un meci care s-a jucat în noaptea de luni spre marți, 7 iulie. Selecționerul Mauricio Pochettino a fost protagonistul unui moment viral. Ce a făcut, de fapt, unul dintre elevii săi.
Meciul Statelor Unite împotriva Belgiei a fost dificil de la început, mai ales după scandalul iscat din cauza atacantului Folarin Balogun, care scăpase de eliminare pentru această partidă grație intervenției președintelui Donald Trump. Duelul a devenit și mai dificil într-o fază crucială din a doua repriză, care a condus finalmente la înfrângerea americanilor cu 1-4 în optimi.
Mai exact, la scorul de 2-1 pentru belgieni, europenii au marcat și al treilea gol în urma unei erori de comunicare din partea defensivei echipei lui Mauricio Pochettino. Portarul Matt Freese a ieșit mult din suprafața propriului careu și a încercat să degajeze, însă a lovit greșit mingea, dând mai întâi cu piciorul în pământ. Balonul a ajuns la Vanaken, care a trimis direct pe poartă, și deși mingea fusese atinsă de fundașul Tim Ream, într-o încercare disperată de a evita golul, deznodământul nu a putut fi schimbat.
Camerele s-au mutat imediat pe chipul portarului, principalul vinovat pentru reușita adversarilor. La scurt timp, imaginile live l-au arătat pe Mauricio Pochettino, vizibil nervos, în timp ce își rodea unghiile din cauza elevului său.
Deși Belgia părea că nu va atinge fazele superioare ale turneului din acest an, echipa lui Rudi Garcia a ajuns în sferturi. „Dracii Roșii” se vor duela în această fază cu Spania vineri, 10 iulie, de la ora 22:00. Ibericii vin după o victorie, modestă, contra Portugaliei (scor 1-0).