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Ce s-a întâmplat, de fapt, în SUA – Belgia, meciul jucat când mai toți românii dormeau. El este omul care i-a îngropat pe americani. De la greșeala lui s-a rupt totul

Belgia a eliminat SUA în optimile CM 2026. Momentul viral petrecut în timpul meciului jucat în timp ce majoritatea românilor dormeau. Fază de colecție cu Mauricio Pochettino și unul dintre elevii săi.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 06:06
Ce sa intamplat de fapt in SUA Belgia meciul jucat cand mai toti romanii dormeau El este omul care ia ingropat pe americani De la greseala lui sa rupt totul
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Gafă istorică la CM 2026. Ce s-a întâmplat la meciul SUA - Belgia. Foto: Colaj FANATIK / Profi Media.
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SUA a fost ultima dintre gazdele CM 2026 care a părăsit turneul. Americanii au fost eliminați cu 1-4 de Belgia în optimi, într-un meci care s-a jucat în noaptea de luni spre marți, 7 iulie. Selecționerul Mauricio Pochettino a fost protagonistul unui moment viral. Ce a făcut, de fapt, unul dintre elevii săi.

Mauricio Pochettino a cedat nervos din cauza portarului său în meciul SUA – Belgia

Meciul Statelor Unite împotriva Belgiei a fost dificil de la început, mai ales după scandalul iscat din cauza atacantului Folarin Balogun, care scăpase de eliminare pentru această partidă grație intervenției președintelui Donald Trump. Duelul a devenit și mai dificil într-o fază crucială din a doua repriză, care a condus finalmente la înfrângerea americanilor cu 1-4 în optimi.

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Mai exact, la scorul de 2-1 pentru belgieni, europenii au marcat și al treilea gol în urma unei erori de comunicare din partea defensivei echipei lui Mauricio Pochettino. Portarul Matt Freese a ieșit mult din suprafața propriului careu și a încercat să degajeze, însă a lovit greșit mingea, dând mai întâi cu piciorul în pământ. Balonul a ajuns la Vanaken, care a trimis direct pe poartă, și deși mingea fusese atinsă de fundașul Tim Ream, într-o încercare disperată de a evita golul, deznodământul nu a putut fi schimbat.

Camerele s-au mutat imediat pe chipul portarului, principalul vinovat pentru reușita adversarilor. La scurt timp, imaginile live l-au arătat pe Mauricio Pochettino, vizibil nervos, în timp ce își rodea unghiile din cauza elevului său.

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Cu cine joacă Belgia în sferturi după ce a eliminat SUA

Deși Belgia părea că nu va atinge fazele superioare ale turneului din acest an, echipa lui Rudi Garcia a ajuns în sferturi. „Dracii Roșii” se vor duela în această fază cu Spania vineri, 10 iulie, de la ora 22:00. Ibericii vin după o victorie, modestă, contra Portugaliei (scor 1-0).

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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