Ce s-a întâmplat, de fapt, în SUA – Belgia, meciul jucat când mai toți românii dormeau. El este omul care i-a îngropat pe americani. De la greșeala lui s-a rupt totul

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SUA a fost ultima dintre gazdele CM 2026 care a părăsit turneul. Americanii au fost eliminați cu 1-4 de Belgia în optimi, într-un meci care s-a jucat în noaptea de luni spre marți, 7 iulie. Selecționerul Mauricio Pochettino a fost protagonistul unui moment viral. Ce a făcut, de fapt, unul dintre elevii săi.

Mauricio Pochettino a cedat nervos din cauza portarului său în meciul SUA – Belgia

Meciul Statelor Unite împotriva Belgiei a fost dificil de la început, mai ales după care scăpase de eliminare pentru această partidă grație intervenției președintelui Donald Trump. Duelul a devenit și mai dificil într-o fază crucială din a doua repriză, care a condus finalmente la

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Mai exact, la scorul de 2-1 pentru belgieni, europenii au marcat și al treilea gol în urma unei erori de comunicare din partea defensivei echipei lui Mauricio Pochettino. Portarul Matt Freese a ieșit mult din suprafața propriului careu și a încercat să degajeze, însă a lovit greșit mingea, dând mai întâi cu piciorul în pământ. Balonul a ajuns la Vanaken, care a trimis direct pe poartă, și deși mingea fusese atinsă de fundașul Tim Ream, într-o încercare disperată de a evita golul, deznodământul nu a putut fi schimbat.

Camerele s-au mutat imediat pe chipul portarului, principalul vinovat pentru reușita adversarilor. La scurt timp, imaginile live l-au arătat pe Mauricio Pochettino, vizibil nervos, în timp ce își rodea unghiile din cauza elevului său.

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Amerika kalecisi Matt Freese hatasıyla yediği golden sonra "Lama"ya dönüştü, Pochettino parmaklarını kemirdi. 😌😂🤣 — Eşref G (@blackpage_g)

Cu cine joacă Belgia în sferturi după ce a eliminat SUA

Deși Belgia părea că nu va atinge fazele superioare ale turneului din acest an, echipa lui Rudi Garcia a ajuns în sferturi. „Dracii Roșii” Ibericii vin după o victorie, modestă, contra Portugaliei (scor 1-0).

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