Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de explozia blocului din Rahova. Distrigaz, reacția momentului: ”S-a constatat că sigiliul a fost rupt”

Compania Distrigaz reacționează în legătură cu explozia care a avut loc într-un bloc din cartierul Rahova, București, după ce în spațiul public au apărut o serie de semne de întrebare cu privire la cauzele deflagrației.

Distrigaz, reacție de ultimă oră. Ce s-a întâmplat înainte de explozia blocului din Rahova

Într-un comunicat de presă, compania care furnizează gaz în imobilul unde a avut loc nenorocirea, oferă explicații legate de modul în care angajații au operat după ce oamenii s-ar fi plâns că au simțit miros ciudat pe scara blocului.

Compania Distrigaz Rețele Sud deschide comunicarea cu un mesaj de compasiune pentru familiile victimelor și a celor afectați direct sau indirect. Apoi, cu privire la ce s-a întâmplat în zilele dinaintea exploziei care a afectat blocul 32 din strada Vicina (sectorul 5 al Capitalei), Distrigaz face câteva precizări importante.

Compania de gaze, sesizată cu privire la mirosul din scara de bloc. Cineva a rupt sigiliul pus

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08 dimineața, în Centrul de Apeluri și Depanaj Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată. Echipele de intervenție ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare”, precizează Distrigaz Rețele Sud.

Așadar, se confirmă informația că vecinii au alertat compania de gaze cu privire la mirosul pe care mai mulți locuitori l-au simțit. Conform Distrigaz, în dimineața zilei de 17 octombrie (când s-a produs tragedia), angajații companiei au fost sesizați din nou, în jurul orei 08:44, din același motiv: miros de la gaze naturale. Echipele de intervenție au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. „În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă. Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”, adaugă cei de la Distrigaz.

Așadar, potrivit primelor informații oficiale, cineva a rupt sigiliul pe care Distrigaz l-a pus după ce a decis întreruperea furnizării de energie.

Raed Arafat, avertisment pentru locuitori

Trei persoane au murit din Capitală și mai multe persoane au rezultat rănite. La fața locului s-au deplasat mai mulți pompieri și salvatori, conduși în operațiune de șeful ISU,

Arafat a făcut câteva declarații după producerea exploziei, avertizându-i pe cetățeni să nu se apropie de blocul afectat și să nu intre, sub nicio formă înăuntru. Nu de alta, dar imobilul poate colapsa în orice moment.

„Au fost mobilizate forţe la nivelul Bucureştiului (…), Planul roşu a fost activat, forţele venind şi de la pompieri, SMURD şi Ambulanţă şi a fost mobilizată de către IGSU unitatea specială de căutare-salvare care răspunde de situaţiile de cutremur şi acum este în desfăşurare o operaţiune de căutare, să nu fie cineva sub dărâmăturile de la etaje. Este o operaţiune foarte riscantă. Cei de la ISC (Inspectoratul de Stat în Construcţii – n.r.) care au venit aici deja au dat primul verdict, că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau a fost limitat accesul pe strada respectivă, iar zona va rămâne închisă până se ia decizia finală”, a declarat Arafat de la locul exploziei.