Ce s-a întâmplat, de fapt, la FCSB? Mihai Pintilii, verdict dur din vestiar: „Se vedeau titulari”

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Aflat momentan în Grecia, unde activează ca antrenor secund al lui Elias Charalambous la Levadiakos, Mihai Pintilii (41 de ani) a comentat situația de la fosta sa echipă, FCSB. Tehnicianul a reacționat după ce formația „roș-albastră” a fost eliminată din Conference League de letonii de la Auda, cu scorul general de 7-3.

Mihai Pintilii, dezvăluiri din vestiarul FCSB-ului

Mihai Pintilii a comentat eșecul incredibil suferit de FCSB în Letonia și a dezvăluit că fotbaliștii care au cucerit două titluri alături de gruparea „roș-albastră” au avut probleme la capitolul motivație. „N-ai cum să te dezlipești așa ușor. Îmi pare rău, mai ales pentru Europa. La Europa chiar îmi pare rău și sunt și eu supărat. Toată suflarea stelistă este. Nu se aștepta nimeni. Totul e imprevizibil în ziua de azi, nu mai există nicio echipă mică.

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Toată diferența o are atitudinea și cum tratezi meciul. La urma urmei, dacă te-au bătut cu 7-3, înseamnă că au meritat să meargă mai departe. Dar din ce am văzut, FCSB a avut ocazii uriașe. (n.r. dacă voia jucători din afară la FCSB) Absolut, am avut discuții, și în iarnă. Am văzut 4-5 jucători pentru a schimba fluxul, pentru că nu mai era foamea aia de a câștiga trofee… trebuia pusă presiune pe jucătorii care se vedeau titulari.

Intervine la orice jucător care câștigă două campionate, două Supercupe, iar atunci e mult mai simplu să îți crească aripile și să îți dai seama că ‘eu sunt bun și nu mai merit să joc la echipa asta’ ”, a spus fostul antrenor secund de la FCSB, conform . .

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Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă Mihai Pintilii în Grecia

După 6 ani ca antrenor secund la FCSB, grupare la care a activat și ca interimar, Mihai Pintilii a părăsit formația „roș-albastră” în martie, iar în această vară a semnat cu formația greacă Levadiakos, unde colaborează din nou cu Elias Charalambous. Antrenorul român a dezvăluit marea problemă cu care se confruntă în Grecia.

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„E foarte cald aici. Murim. E foarte cald peste tot, dar aici e ceva… Încă nu m-am acomodat cu această căldură. Încă suntem în pregătiri. Mai avem două săptămâni și jumătate până la primul meci. Mai trebuie să vină și jucători… Lumea zice că e ușor, dar nu e ușor. Noi știm mai bine cât de greu e să faci antrenament pe călduri infernale.

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Elias e bine, vorbește grecește. Probabil, asta trebuie să o spună el (n.r. Charalambous, dacă s-ar mai întoarce în România), dar niciodată să nu spui niciodată, se poate întoarce oricând în România. Probabil că da, oriunde va fi dorit, probabil că se poate întoarce”, a spus Mihai Pintilii. .