Ce s-a întâmplat, de fapt, la finalul meciului Lyon – Fenerbahce: ”M-au înjurat de mamă și familie”. Antrenorul francezilor, reacție care face înconjurul lumii

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Cunoscut ca fiind un fan al rivalei Olympique Marseille, Matteo Guendouzi (27 de ani) s-a ”războit” cu fanii lui Lyon. Internaționalul francez al lui Fenerbahce a fost în centrul unui scandal monstruos la returul din play-off-ul Champions League.

Reacția lui Matteo Guendouzi, omul care a produs scandalul de la Lyon – Fenerbahce

Jucătorul lui Fenerbahce i-a incitat pe suporterii lui Lyon arătându-le degetul mijlociu, iar la finalul partidei s-a bucurat excesiv și i-a înfuriat pe francezi. Antrenorul cu portarii de la Lyon, Antonio Ferreira, a cedat nervos și , iar totul a degenerat într-un scandal de proporții.

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La interviurile de după încheierea partidei, Matteo Guendouzi a dezvăluit că totul a pornit din momentul în care fanii l-au înjurat de familie încă de la ieșirea la încălzire, înainte de startul jocului.

”Dacă 60.000 de oameni te înjură de familie, de mamă, de copii și meciul nici măcar nu a început, iar nimeni din brigada de arbitri nu le spune nimic spectatorilor… Eu știu că în Franța, unde lucruri din astea se întâmplă constant, la un moment dat fanii sunt avertizați iar meciul poate fi oprit. Dar, pentru 90 de minute, și chiar și la încălzire, m-au înjurat de familie. E ceva ce te afectează puternic.

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Dacă vrei să te iei de cineva, e o stradă cu două sensuri. M-au înjurat de mamă și de familie, ceea ce o consider o lipsă de respect. Toată lumea știe că sunt fan Marseille, nu am ascuns-o niciodată. A fost doar o glumă. Ei m-au înjurat de familie. Iar eu, ca răspuns, nu pot să fac nici măcar un gest de susținere pentru Marseille?”, a declarat Guendouzi.

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🚨🚨🚨 Matteo Guendouzi 🇫🇷 : « LE RESPECT ? TU VEUX TAQUINER ? C’EST DANS LES DEUX SENS ! 😤 Ils ont insulté ma mère et ma famille pendant 90 minutes, même plus, SI APRÈS ON PEUT MÊME PAS CÉLÉBRER COMME ON A ENVIE… JE TROUVE ÇA DOMMAGE… Vous savez quand vous avez 60.000… — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football)

Paulo Fonseca a răbufnit după eliminarea din Champions League

După 1-1 la Istanbul, Lyon pornea cu prima șansă la calificare în returul cu Fenerbahce. Însă, turcii au început perfect meciul și au marcat de două ori în prima repriză prin Muriqi și Brown. Francezii au reintrat în joc în startul părții secunde după reușita lui Fofana și au mai mai avut două goluri anulate pentru ofsaid.

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În cele din urmă partida s-a încheiat cu victoria lui Fenerbahce, scor 2-1, iar Paulo Fonseca, antrenorul lui Olympique Lyon, a ratat o nouă șansă importantă în cariera sa. De altfel, portughezul a avut o reacție uluitoare la conferința de presă când a fost întrebat de schimbările efectuate.

”Este mereu aceeași întrebare. Dar m-am obișnuit cu ea. Ce pot să spun? La sfârșitul meciului, e foarte ușor să vorbești despre schimbări. Mereu același lucru. Poate de aceea sunt un antrenor de rahat. Aceasta este explicația”, a spus Fonseca, conform .

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Fenerbahce e în urna a treia valorică

Așadar, după o pauză de 18 ani, Fenerbahce revine în grupa de Champions League. ”Galben- negrii” se alătură campioanei Galatasaray în această fază a celei mai importante competiții europene.

Fenerbahce, care a făcut investiții majore în transferuri în ceastă vară, așteaptă acum a meciurilor din grupă, care va avea loc joi, 27 august 2026, de la ora 19:00. Vicecampioana Turciei se află în urma a treia valorică, la fel ca și rivala Galatasaray.