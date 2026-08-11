Ce s-a întâmplat, de fapt, la ieșirea de la vestiare după Sepsi – FCSB. Fanii n-au ezitat o clipă

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FCSB nu a reușit decât , și a ratat șansa de a urca pe prima poziție a SuperLigii. Cu toate acestea, suporterii roș-albaștrilor nu au părut dezamăgiți. Din contră, au venit în număr foarte mare pentru a-și arăta susținerea și aprecierea față de jucătorii lui Marius Baciu.

Jucătorii de la FCSB, asaltați pentru poze după meciul cu Sepsi

La plecarea de la stadionul din Sfântu Gheorghe, jucătorii celor de la FCSB au fost așteptați de sute de suporteri dornici să obțină o amintire cu favoriții lor: un salut, o poză, un autograf, chiar și o îmbrățișare.

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Rând pe rând, flancați de jandarmi, fotbaliștii și-au croit cu greutate drum către autocarul echipei, conform imaginilor publicate de . Primul jucător „luat pe sus” a fost Ricardo Pădurariu. Tânărul fotbalist a făcut câteva fotografii cu tinerii săi fani, apoi și-a continuat drumul.

A urmat Daniel Bîrligea, care i-a dezamăgit puțin pe fani. Atacantul a ieșit din vestiar cu o pizza și un burger în mână, motiv pentru care a refuzat să stea la poze. Acesta chiar le-a explicat jandarmilor că nu poate sta la poze în această ipostază: „Să fac poze cu pizza și burger în mână?”.

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„Nu e problemă! Și Dembele mănâncă pizza și are Balonul (n.r. – de Aur)”, a fost încurajat Daniel Bîrligea din mulțime.

Octavian Popescu îi îngrijorează pe fani

Au urmat Juri Cisotti, Matei Popa și puștiul Andrei Dăncuș. Toți au făcut poze și au semnat autografe pentru suporterii echipei. Mulțimea . „S-a întâmplat ceva cu tine, mă?”, a fost întrebat tânărul mijlocaș, însă acesta a refuzat să răspundă provocării și și-a văzut de sesiunea de poze și autografe.

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De la baia de mulțime n-au lipsit nici antrenorii Marius Baciu și Lucian Filip, „renegatul” Ștefan Târnovanu sau cel mai scump transfer din această vară al echipei, Aymen Boutoutaou, întâmpinați și ei cu foarte mare căldură.