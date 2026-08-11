Sport

Ce s-a întâmplat, de fapt, la ieșirea de la vestiare după Sepsi – FCSB. Fanii n-au ezitat o clipă

Sute de suporteri i-au așteptat pe jucătorii FCSB-ului la finalul partidei cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe. Cum au decurs evenimentele.
Catalin Oprea
11.08.2026 | 11:07
Ce sa intamplat de fapt la iesirea de la vestiare dupa Sepsi FCSB Fanii nau ezitat o clipa
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Jucătorii de la FCSB, în fața suporterilor după meciul cu Sepsi / Foto: Sport Pictures
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FCSB nu a reușit decât un rezultat de egalitate pe terenul celor de la Sepsi, scor 0-0, și a ratat șansa de a urca pe prima poziție a SuperLigii. Cu toate acestea, suporterii roș-albaștrilor nu au părut dezamăgiți. Din contră, au venit în număr foarte mare pentru a-și arăta susținerea și aprecierea față de jucătorii lui Marius Baciu.

Jucătorii de la FCSB, asaltați pentru poze după meciul cu Sepsi

La plecarea de la stadionul din Sfântu Gheorghe, jucătorii celor de la FCSB au fost așteptați de sute de suporteri dornici să obțină o amintire cu favoriții lor: un salut, o poză, un autograf, chiar și o îmbrățișare.

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Rând pe rând, flancați de jandarmi, fotbaliștii și-au croit cu greutate drum către autocarul echipei, conform imaginilor publicate de gsp.ro. Primul jucător „luat pe sus” a fost Ricardo Pădurariu. Tânărul fotbalist a făcut câteva fotografii cu tinerii săi fani, apoi și-a continuat drumul.

A urmat Daniel Bîrligea, care i-a dezamăgit puțin pe fani. Atacantul a ieșit din vestiar cu o pizza și un burger în mână, motiv pentru care a refuzat să stea la poze. Acesta chiar le-a explicat jandarmilor că nu poate sta la poze în această ipostază: Să fac poze cu pizza și burger în mână?”.

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Nu e problemă! Și Dembele mănâncă pizza și are Balonul (n.r. – de Aur), a fost încurajat Daniel Bîrligea din mulțime.

Octavian Popescu îi îngrijorează pe fani

Au urmat Juri Cisotti, Matei Popa și puștiul Andrei Dăncuș. Toți au făcut poze și au semnat autografe pentru suporterii echipei. Mulțimea s-a animat când pe culoar a sosit Octavian Popescu. S-a întâmplat ceva cu tine, mă?, a fost întrebat tânărul mijlocaș, însă acesta a refuzat să răspundă provocării și și-a văzut de sesiunea de poze și autografe.

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De la baia de mulțime n-au lipsit nici antrenorii Marius Baciu și Lucian Filip, „renegatul” Ștefan Târnovanu sau cel mai scump transfer din această vară al echipei, Aymen Boutoutaou, întâmpinați și ei cu foarte mare căldură.

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