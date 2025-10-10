Ce s-a întâmplat, de fapt, la întâlnirea lui Kyros Vassaras, şeful arbitrilor, cu FCSB, Dinamo, Rapid şi Craiova. Dezvăluirea lui Mihai Stoica: “Eram foarte pornit pe el!”

la o întâlnire la Casa Fotbalului în care s-a discutat despre situaţia arbitrajului românesc şi prestaţiile „cavalerilor fluierului” în acest sezon.

Ce s-a întâmplat, de fapt, la întâlnirea lui Kyros Vassaras cu FCSB, Dinamo, Rapid şi Craiova!

Mihai Stoica a dezvăluit la emisiunea „MM la Fanatik” că întâlnirea cu Vassaras a fost fructuoasă şi chiar dacă era foarte pornit împotriva şefului CCA, şi-a schimbat optica pe parcurs:

„Tot timpul am considerat că se dă Zeul Olimpian, că nu vrea să se coboare la nivelul nostru. Acum am văzut un Vassaras care s-a coborât la nivelul nostru şi n-a făcut întâlnirea asta doar ca să ne închidă gura.

Iar întâlnirea asta şi-a atins scopul. Dacă făcea o întâlnire în care scotea nişte faze în care arbitri au dreptate mereu atunci ziceam că ne ia la mişto. A părut un om de dialog şi n-am regretat nicio secundă că am fost şi am stat trei ore şi jumătate.

El a considerat că nu suntem suficient de bine pregătiţi pentru regulile care au apărut în fotbal. Şi ne-a ţinut un curs. Din facultate nu am mai stat atât la un curs, dar a fost interesant.

Ce am remarcat este că ştie absolut tot. Nu doar ceea ce s-a greşit şi nu s-a greşit, dar şi ceea ce s-a scris şi ce s-a spus. Ceea ce înseamnă că este ancorat în realitatea fotbalului românesc şi îi pasă.

Eu aş vrea să o facă lunar. Înţeleg că vor fi trei pe an, bune şi astea. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Eram pornit împotriva lui. Omul este foarte sigur pe el. Ce mi-a plăcut: nu a venit să ne arunce în faţă că arbitrii din România au prestaţii foarte bune în competiţiile europene.

Pe noi nu ne interesează. Pe ei da, să aibă bani, să fie la turnee finale, să se ducă în Arabia Saudită, să arbitreze finale ca Istvan Kovacs. Pe noi ne interesează să arbitreze foarte bine şi corect aici”, a spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica, nemulţumit de modul în care a fost arbitrată FCSB în SuperLiga

În schimb, managerul general de la FCSB este supărat pe modul în care a fost arbitrată echipa în acest start de sezon, spunând că arbitrajul nu are notă de trecere în ceea ce priveşte prestaţia fluieraşulilor cu FCSB:

Au fost greşeli destul de mari împotriva noastră. . Cu CFR am avut două penalty-uri clare. Înţeleg că sunt stadioane unde VAR vede mai prost decât vedem noi la TV.

Iar cu Farul a fost ceva… Ce a făcut Găman la meciul ăla nu o să îmi iasă din cap mult timp. Notă de trecere a fost la meciul cu Craiova. De trei ori a intervenit VAR să corecteze. Mă interesează ca decizia finală să fie aia bună”, a spus Mihai Stoica.