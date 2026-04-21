Ce s-a întâmplat, de fapt, la pauză, în vestiarul Rapidului! Un titular rupe tăcerea: „Aici am greșit!”

Unul dintre titularii de la Rapid a vorbit despre unul dintre cele mai neplăcute momente din acest sezon. Înfrângerea cu U Cluj, din play-off, scor 1-2. Ce s-a întâmplat la pauză
Cristian Măciucă
21.04.2026 | 06:40
Lars Kramer (26 de ani) a vorbit despre unul dintre meciurile thriller din acest sezon pe care Rapid le-a pierdut. E vorba de eșecul din play-off, din Giulești, scor 1-2. Olandezul crede că scenariul s-a repetat la Craiova, acolo unde echipa lui Costel Gâlcă a pierdut cu 0-1.

De ce a pierdut Rapid cu U Cluj

Rapid a făcut o primă repriză foarte bună cu U Cluj, la fel s-a întâmplat și cu Universitatea Craiova. De fiecare dată, trupa lui Gâlcă a pierdut: 1-2 cu „șepcile roșii” și 0-1 cu „leii din Bănie”. Mai mult, la pauza meciului cu ardelenii, alb-vișiniii au condus cu 1-0. Lars Kramer a povestit ce s-a întâmplat în vestiar și de s-a ajuns la eșec.

„Nu e o coincidență. Contează mult cum începi meciul. Cred că din minutul 1 începem bine de multe ori. La pauză încercăm sau avem senzața că trebuie să ne retragem. Asta e o mentalitate greșită și trebuie să vorbim despre asta. Și ieri am avut ghinion cu acea lovitură liberă. Nu trebuia să fie acolo, trebuia să fie mai sus.

Cu U Cluj e greu de explicat ce a fost. Am jucat o primă repriză bună. Au schimbat ceva, iar noi nu am mai intrat în ritm, deși am încercat și noi să schimbăm în același timp. Ar trebui să fim mai agresivi la începuturile de repriză, să dominăm, nu să ne domine adversarul. Aici am greșit cu U Cluj”, a declarat Lars Kramer, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Jovo Lukic, „coșmarul” lui Kramer

Lars Kramer, fost junior la Ajax, joacă la Rapid din vara lui 2025. El a venit liber de contract după despărțirea de Aalborg. În puținul timp petrecut în România, stoperul batav a dezvăluit că cel mai dificil adversar pe care l-a avut a fost Jovo Lukic. Bosniacul din atacul lui U Cluj este golgheterul SuperLigii, cu 18 reușite.

„Cred că cele mai mari probleme mi le-a făcut golgheterul campionatului, Jovo Lukic. Nu acasă, când ne-au bătut, ci la ei acasă, când am făcut 0-0. E primul meu an aici, nu cunosc jucătorii de la celelalte echipe. Dar îmi amintesc că atunci când am jucat cu U Cluj mi-am dat seama că e un atacant bun și puternic. Nu e deloc ușor să joci împotriva lui”, a adăugat fundașul central olandez.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
