Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am dat valută!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.04.2026 | 19:31
În ziua înmormântării lui Mircea Lucescu, Giovanni Becali (73 de ani) a povestit cum l-a cunoscut pe marele antrenor, decedat la vârsta de 80 de ani. Momentul s-a petrecut cu puțin timp înaintea Campionatului Mondial din Mexic din 1970, la care fostul fotbalist a fost căpitanul echipei naționale. La vremea respectivă, Ioan Becali avea doar 19 ani.

Cu această ocazie, el a rememorat și un episod amuzant cu Rică Răducanu în prim-plan. „Cu Mircea Lucescu am avut-o la București, când au plecat în Brazilia. Aveam 19 ani, în ’70, primăvara, când eu le-am dat niște dolari, câte 200, câte 100, câte 50. Cu banii ăștia au plecat. Bineînțeles că mi-au dat lei înapoi. Cum am făcut mai departe cu generația următoare. Ei mi-au dat lei, mi-au plătit. Mi-au dat lei la negru, că nu le dădeam, 28 de lei era un dolar, oficial era 14.

Puteam să dau și cu 30 mai departe, lor am preferat să le dau cu 28. La Lido la terasă, frumos, la piscină. Lui Rică (n.r. Răducanu) nu îți mai spun, în ’84 când a plecat toți prietenii mei am făcut chetă și i-am dat. Numai că Rică a spus că a pierdut banii, i s-au furat banii prin avion și așa mai departe”, a povestit Ioan Becali în direct la Giovanni Show.

Ce l-a rugat Mircea Lucescu pe Giovanni Becali la Campionatul European din 1984

Cu aceeași ocazie, Ioan Becali și-a adus aminte și de un episod în care selecționerul Mircea Lucescu l-a rugat să îl ajute pe tânărul de atunci Gică Hagi să se adapteze cât mai bine la echipa națională:  „Am fost în ’84 acolo (n.r. la Campionatul European), Hagi avea 19 ani, m-a chemat Mircea și mi-a spus: ‘Vorbește, mă, machidonește cu el’. Hagi a început timid puțin. Aveau și un securist după ei, îți dai seama. Și Gică puțin timid așa, hai să vorbim machidonește. Asta e, amintiri. L-am cunoscut mai bine (n.r. pe Mircea Lucescu) tot așa într-o întâlnire pe la hotel, nu mai știu pe unde era, pe la Berlin cred.

Era cu Cheran, cu niște prieteni, cred că era și Radu Nunweiller atunci. La Berlin, un restaurant frumos. El ieșea mai rar. Era un băiat cuminte. S-a căsătorit la 20, 21 de ani cu doamna Neli. Și a făcut o familie frumoasă. Păcat că nu au mai făcut pe lângă Răzvan și o fetiță, că nu stătea atât de departe de el cum a stat Răzvan. Fetița era altfel, îți dai seama. Dar asta e, a făcut o carieră frumoasă, extraordinară”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
