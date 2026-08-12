Ce s-a întâmplat, de fapt, la ultima eclipsă de soare în sportul românesc. Cine domina Liga 1, ce națională își spulbera adversarele și sportiva care ținea capul de afiș

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Miercuri, pe 12 august, România va fi martora unei eclipse de soare. Eclipsă totală, chiar dacă România nu se află în zona de maximă vizibilitate a acestui fenomen natural. Eclipsa va fi vizibilă mai cu seamă în zona de vest a țării, dar, desigur, nu fenomenul astronomic în sine face obiectul acestui material. Când m-am întâlnit cu informația despre eclipsa de miercuri, mi-am amintit imediat de un fenomen similar, mult mai spectaculos și cu impact emoțional infinit mai intens în opinia publică – eclipsa totală de soare din 1999.

Cum arăta sportul românesc în perioada eclipsei din august 1999

Amintirea a venit la pachet nu doar cu nostalgia tinereții întâmplate la granița dintre două orânduiri sociale cât se poate de diferite, ci și cu nostalgia emoției produse de sportul acelor ani. Sport care, ca și astăzi, producea bucurii sau tristeți, toate resimțite cu totul altfel acum 27 de ani. Dar fix 27 de ani, pentru că n-o să credeți, eclipsa din 1999 a avut loc tot în august, pe 11, și tot într-o miercuri. Intrigat de coincidență, am început să răscolesc internetul în căutarea reperelor sportive ale verii de acum 27 de ani. Vara în care dar făcut-o cu stil – cu ochelarii de eclipsă pe nas.

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La mai puțin de 10 ani de la Revoluție, România era ocupată cu tranziția către iluzii și speranțe, își ținea economiile în dolari de frica inflației, inventa democrația originală etalandu-și blugii Pyramid all season și saharienele în sezonul rece. La sport, ne bucuram încă de rezultatele unui sistem în descompunere, creat în orânduirea de care ne deziceam cu entuziasm și pe care astăzi încercăm să o explicăm copiilor sau nepoților. Privind în urmă, constați că eclipsa din 1999 a fost încadrată de o puzderie de evenimente sportive. Pe care ți le reamintești citind astăzi despre ele, dar pe care altfel nu le-ai fi asociat prin cotloanele memoriei cu contextul eclipsei.

Naționala de handbal feminin a României, show total la Campionatul Mondial de Tineret

În weekend, sâmbătă, înainte de săptămâna eclipsei, mare derby în Ghencea. Rapidul lui Lucescu, campioana en-titre, cu un start slab de campionat, dădea piept cu Steaua. Gazdele deschid scorul prin Luțu, dar Rapid întoarce rezultatul și se impune cu 3-1, prin golurile marcate de Sergiu Radu, Iencsi și Barbu. A doua zi, Dinamo trece cu un 3-0 sec de Extensiv, cu Mutu și Lupescu marcatori. V-am plimbat prin weekendul fotbalistic doar ca să vă înșir câteva nume cu care ne delectam pe stadioane etapă de etapă în anii ăia…

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Tot în weekend, la Campionatul Mondial de handbal feminin de tineret, România trece de Brazilia cu 30-18 în grupa principală. Asta după ce fetele câștigaseră (la golaveraj, e drept) o grupă preliminară cu Ungaria și Norvegia în componență. Pe unguroaice le-am bătut clar, 37-22, Norvegia ne-a învins greu (27-25). Luni, tot în grupa principală, trecem de China, țara gazdă (21-17). Marți e rândul Rusiei (20-19). Ungaria, Norvegia, Rusia… lipsește Danemarca, nu? România – Danemarca 30-19 în semifinalele Mondialului, a doua zi după eclipsă. Nu știu cum s-a văzut eclipsa din China, dar e clar că ne-a priit.

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Dinamo și Steaua zburdau prin cupele europene

A doua zi după eclipsă, Dinamo și Steaua au meciuri europene, în Cupa UEFA. Dinamoviștii zboară în Luxemburg, pentru meciul cu amatorii de la Mondercange, de care aveau să treacă cu 6-2. În lot, nume mari: Lupescu, Vlădoiu, Mutu, Timofte, Hîldan, Năstase, Ciobotariu, Mihalcea, Mihali, Kiriță, Niculae.

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Mutu, la începutul carierei sale internaționale, marchează de două ori în acel meci. Dinamoviștii au văzut eclipsa în avion, undeva deasupra Budapestei. În mod ironic, pagina de ziar (pe hârtie, da?) dedicată expediției dinamoviste în Luxemburg e garnisită cu reclame la Samsung și Ana Electronic, sponsori ai rivalilor de la Rapid. Rivali care au provocat, absolut involuntar, sancționarea galeriei dinamoviste. Nici un suporter al „câinilor” nu a putut însoți echipa în această deplasare, pentru că un an mai devreme, câțiva suporteri rapidiști nu s-au mai întors în țară după un meci în Luxemburg. Da, alte vremuri…

Apropo de oameni și vremuri. În altă publicație, avancronica partidei din Luxemburg e ilustrată cu o fotografie în care apar cei doi Mutu – Adrian și celebrul suporter, ambii cu 27 de ani mai tineri, ultimul purtând un tricou inscripționat cu… Vlădoiu.

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Narcis Răducan (giuleștean la momentul acela) e și el în ton cu evenimentul secolului și pozează împreună cu câinele său – Candy – ambii purtând celebrii ochelari de eclipsă.

În Cotroceni, Adi Pigulea și Marian Savu prezintă cu mândrie accesoriul de eclipsă, alături de Cristi Minculescu, invitatul de onoare al serbării cu mici, bere și muzică de la arena Naționalului. În Ghencea, tot pe 12 august, Steaua învinge clar Levadia Maardu, tot în Cupa UEFA. Marcatori Sabin Ilie (2) și Ciocoiu. Că tot eram la capitolul fotbaliști…

Daca tot vorbim despre cluburi românești în cupele europene, să amintim și faptul că la finalul sezonului 1999/2000 România termina pe locul 14 în clasamentul coeficienților UEFA. Peste Suedia, Rusia, Polonia, Elveția, Austria, Belgia, Israel… Un subiect atât de dureros 27 de ani mai târziu, încât îi vom dedica un material separat.

O zi mai târziu, pe 13 august, România devine campioană mondială de tineret la handbal. România – Lituania, marea finală, se încheie cu o victorie clară: 25-20. Vreți să ne amintim câteva nume din echipa aceea? Talida Tolnai, Roxana Gatzel, Vali Motogna, Cristina Vărzaru, Ramona Farcău.

Săptămâna eclipsei se termină tot cu fotbal: etapă de campionat de data aceasta. Dinamo câștigă derby-ul de la Craiova (Mihalcea și Niculae), Rapidul trece de FC Argeș (1-0, Schumacher), iar Steaua e învinsă clar de FC Național (3-0).

La 27 de ani de la eclipsa din august 1999, sportul românesc e în beznă totală

11 august 1999 nu trebuie ajustat estetic cu bisturiul jurnalistului, pentru că realitatea este deja suficient de ofertantă. România s-a bucurat în weekend de fotbal, a trăit miercuri evenimentul eclipsei: joi, handbalistele naționalei de tineret au câștigat semifinala mondială, Steaua și Dinamo au marcat nouă goluri în Europa, iar vineri România a câștigat finala la același Mondial.

Peste exact 27 de ani și o zi, într-o altă miercuri, fără ochelari fistichii de astă dată, România caută la umbra unei alte eclipse strălucirea sportivă de odinioară… Noi, cu 27 de ani mai experimentați, fără Steaua și Dinamo în Europa, dar și În 1999 eram în cea mai bună poziție din lume pentru a admira eclipsa. Astăzi, 27 de ani mai târziu, sportul este, din nefericire, în eclipsă totală.