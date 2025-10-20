Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea

Andrei Nicolescu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după Dinamo - Rapid 0-2. Care a fost atmosfera de la vestiare după marele derby de pe Arena Națională.
Mihai Dragomir
20.10.2025 | 13:03
Ce sa intamplat de fapt la vestiare dupa Dinamo Rapid 02 Andrei Nicolescu rupe tacerea
Andrei Nicolescu a spus ce s-a întâmplat după Dinamo - Rapid 0-2 la vestiare. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Dinamo și Rapid s-au întâlnit duminică seară pe Arena Națională în derby-ul din etapa a 13-a din SuperLiga. Andrei Nicolescu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare în urma partidei  între cele două mari rivale.

Ce a făcut, de fapt, Andrei Nicolescu după Dinamo – Rapid 0-2

Derby-ul Dinamo – Rapid 0-2 a fost plin de emoții și trăiri puternice încă din primele minute. Andrei Nicolescu a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, după fluierul de final, în zona vestiarelor celor două echipe, după ce s-a scris că a avut un conflict cu rapidiștii.

„Nu am fost în vestiarul Rapidului, n-am călcat nici măcar un milimetru. N-am atins pe nimeni. N-am vorbit cu Ionuț Voicu. Singurul lucru pe care l-am făcut când am intrat acolo, pentru că erau uşile de la culoarul de acces la vestiar deschise, a fost să le închid.

I-am rugat să ţină uşa închisă. Erau nişte domni acolo de la Rapid. Asta a fost singura interacţiune. După care m-am dus în partea cealaltă a culoarelor!”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Explozie de bucurie la Rapid după succesul cu Dinamo

Derby-ul Dinamo – Rapid a strâns pe Arena Națională un număr record de spectatori până acum în acest sezon. Pe stadion s-au aflat de asemenea și nume importante din fotbalul românesc. Victoria obținută contra rivalei a stârnit un val de bucurie în tabăra giuleștenilor.

Mai exact, în loja celor de la Rapid s-au aflat mai multe personalități importante, în frunte cu patronul Dan Șucu, alături de soția sa, Diana Șucu. Alături de aceștia s-au aflat și președintele Victor Angelescu, directorul sportiv Mauro Pederzoli și fostul atacant Robert Niță. În momentul în Marian Barbu a pus capăt meciului, o adevărată explozie de bucurie s-a petrecut în rândul celor amintiți.

Ce a spus Dan Șucu după victoria cu Dinamo

Deși echipa sa a obținut toate cele 3 puncte, Dan Șucu a avut o reacție scurtă și cât se poate de modestă după derby-ul din etapa a 13-a a Superligii. „(n.r. dacă este mulțumit după Dinamo – Rapid) Sigur că da”, au fost cuvintele rostite de Dan Șucu.

