Ce s-a întâmplat după ce mai mulți români și-au montat panouri fotovoltaice pe casă. ”Ceva este în neregulă”

Din 2023 până în prezent, a explodat numărul cetățenilor români care și-au montat panouri fotovoltaice pe casă. În ultima perioadă, mulți dintre cei care au optat pentru această soluție spun că rezultatele sunt dezamăgitoare și, surprinzător, nu ar justifica investiția.

Tot mai mulți români și-au montat panouri fotovoltaice pe casă sunt nemulțumiți. Cât de rentabile sunt, de fapt, investițiile în acest tip de energie

În urmă cu doi ani, . La începutul lui 2025, totalul a ajuns la peste 203.000. Acum, potrivit estimărilor autorităților, vom ajunge la finalul lui 2025 la peste 300.000.

ADVERTISEMENT

Creșterea dramatică a prețurilor la energie electrică i-a obligat practic pe tot mai mulți utilizatori să opteze pentru aceste panouri fotovoltaice. Specialiștii au garantat că acestea sunt achiziții avantajoase pentru cei care doresc să le folosească personal.

S-a mai spus că investiția e rentabilă dacă un proprietar de teren sau o persoană din industria alimentară dorește să facă o investiție în energie fotovoltaică pentru a deveni prosumator și pentru a-și asigura propriul consum.

ADVERTISEMENT

De ce se plâng unii români care și-au montat panouri solare pe casă

Au apărut cazuri, în ultimul timp, în care unii conaționali care au apelat la panouri se plâng că acestea ar fi ineficiente. Ei spun, de exemplu, că în sezonul rece, când consumul devine și mai mare, randamentul panourilor solare e aproape de zero, cât timp soarele dispare cu zilele pe sub nori.

În general, părerile sunt împărțite inclusiv în rândul celor care deja au apelat la această soluție ”verde” și ”salvatoare”. Aceste realități aparent surprinzătoare au ieșit la iveală după ce o româncă a cerut sfatul internauților referitor la panourile solare.

ADVERTISEMENT

”Bună ziua! După cum bine știm de mâine energia electrică o sa fie mai scumpă… Împreună cu soțul, ne gândim să achiziționăm panouri solare. Am văzut că cei de la E.On oferă posibilitatea achiziționării in rate, plus se ocupa ei de toate autorizațiile, dosar samd. Întrebarea este, sunt printre voi, care și-au montat panouri solare prin E.ON, sau prin alta firmă, cu posibilitatea achitării în rate? PS: consumăm în medie 6-7kW/zi în lunile iulie -noiembrie. Iar din noiembrie 10-12kW/zi. Mulțumesc!”, a scris ea pe Facebook.

ADVERTISEMENT

În răspunsuri, o parte dintre români i-au recomandat să achiziționeze panouri solare. În același timp, alții i-au spus, după ce au apelat la această soluție, că acestea nu reprezintă deloc o idee salvatoare.

Cetățeni care și-au montat panouri solare pe casă: ”Încă avem facturi de 500 de lei” / ”Ceva este în neregulă”

”E.On și restul sunt extrem de scumpi. La corporații sună bine, dar când tragi linie e jale. Eu am pus 10kw cu Huawei la 22.000 lei”, i-a răspuns cineva persoane cu mesajul postat pe platforma de socializare.

Un alt internaut, citat de , s-a plâns de faptul că, deși are panouri montate de 2 ani, . ”Noi avem panouri de vreo 2 ani deja, nu știu 100% dacă se merită investiția, în condițiile în care încă avem facturi de 500 lei. Ce iei din rețea plătești 0.85 primii 100kw parcă, apoi e mai scump.

Ne scade și din ce se produce, dar și din banii din contul lor. În plus niciodată nu este corectă citirea, adică ne pune mai puțin la cât am dat și mai mult la cât am consumat. Așteptam să punem baterii că altfel nu se merită să ai panouri”.

A venit o replică la acest mesaj. Cineva de pe internet i-a atras atenția că la mijloc ar putea să fie o problemă. ”Ceva este în neregulă. Poate nu sunt făcute setările. Noi la un consum mediu de 300 de lei pe lună, plătim foarte foarte puțin. În ultimele 3-4 luni nu am plătit niciun leu”.