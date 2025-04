Ce s-a întâmplat după primul tur al prezidențialelor din 2024. Dezvăluire incendiară: „Liderii partidelor au vrut să pun un anumit om șef la SRI și am refuzat”

, a făcut o dezvăluire incendiară cu privire la o situație prin care ar fi trecut după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, care ulterior au fost anulate de CCR.

Elena Lasconi susține că liderii coaliției de guvernare i-ar fi cerut să pună un anume șef la SRI dacă ajunge președinte

În timpul a mărturisit că după primul tur al alegerilor de anul trecut a discutat cu reprezentanți ai coaliției de guvernare. Aceștia ar fi presat-o să pună un anumit om șef la SRI, în cazul în care ar fi câștigat președinția.

Elena Lasconi nu a precizat numele persoanei respective și spune că a refuzat să facă această promisiune. „Sunt multe presiuni care s-au făcut la adresa mea, despre multe o să vorbesc mai încolo.

Azi nu sunt președinte pentru că am coloană vertebrală. Am avut o discuție cu liderii partidelor de la guvernare, dar nu voi da nume, ca să pun un anumit om șef la SRI și am refuzat.

Era după primul tur și trebuia să fac această promisiune”, a declarat Elena Lasconi. Ulterior, Mihai Gâdea, moderatorul dezbaterii a întrebat-o dacă i s-a spus că alegerile nu vor fi anulate în cazul în care accepta propunerea partidelor de la guvernare.

„Am martori. Se întâmplă lucruri urâte în țara asta”

Lasconi susține că nu i s-a precizat acest lucru, însă ea bănuiește că refuzul ei de a răspunde afirmativ solicitării coaliției de guvernare ar fi avut legătură cu anularea scrutinului prezidențial.

„Nu mi s-a spus asta, dar feeling-ul meu este că acolo a mers. Am martori. Se întâmplă lucruri urâte în țara asta. Au fost trei oameni la discuție”, a adăugat Elena Lasconi.

Candidata la prezidențiale a mai spus că trei oameni au asistat la discuția respectivă. Însă, a refuzat să ofere și alte detalii, cum ar fi numele membrilor din coaliția de guvernare care ar fi venit cu această propunere.