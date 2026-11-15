Ce s-a întâmplat imediat după amicalul Chindia Târgoviște – FCSB! Aymen Boutoutaou, în prim-plan

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FCSB a câștigat la limită amicalul cu Chindia Târgoviște, organizat de cele două echipe în pauza destinată echipelor naționale. Roș-albaștrii s-au impus cu 2-1, golul victoriei fiind marcat în prelungiri. Aymen Boutoutaou a fost pentru prima dată integralist și a făcut un meci remarcabil, oferind și o pasă de gol. La finalul partidei, fiind conștienți de situația delicată în care se află, staff-ul și colegii l-au felicitat pentru prestația sa.

Aymen Boutoutaou, baie de mulțime după Chindia – FCSB 1-2

Fotbalistul adus pentru 1,3 milioane de euro în această vară nu este pe placul lui Gigi Becali. Patronul și-a făcut cunoscută opinia, însă continuă să-i mai ofere câteva șanse algerianului. Totuși, dacă el nu va confirma în meciurile care contează, este foarte posibil ca fostul fotbalist al lui Sochaux să fie cedat în iarnă pentru o sumă mult mai mică decât cea pentru care a fost adus.

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Momentan, până la următoarele partide oficiale, FCSB a disputat un meci amical cu Chindia Târgoviște. Roș-albaștrii au câștigat, iar Aymen Boutoutaou a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren. La final, el a fost felicitat de toți colegii și membrii staffului, după care a fost asaltat de suporteri pentru poze și autografe. Pentru fotbalistul algerian a fost primul meci în care a jucat toate cele 90 de minute.

Câte meciuri mai are Boutoutaou la dispoziție pentru a-l impresiona pe Gigi Becali

Fotbalistul adus la FCSB de Mihai Stoica este unul cu certe calități, însă una dintre problemele semnalate de Gigi Becali este aceea că nu are forța necesară pentru a fi pe placul său. Totuși, Boutoutaou este un jucător de pasă finală și care poate scoate ușor om din joc, lucru ce lipsește cu desăvârșire din echipa fostei campioane.

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doar să scape de salariul său, și a explicat că-i va mai da șanse și că-l va păstra dacă va reuși să decidă meciuri așa cum a făcut-o la Rapid. Prin urmare, algerianul mai are la dispoziție șase meciuri în care trebuie să-l impresioneze pe patron. Programul echipei arată în felul următor:

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