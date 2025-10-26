Sport

Ce s-a întâmplat imediat după ce Mirel Rădoi l-a schimbat pe Baiaram! Gestul făcut de atacant când a ajuns la banca tehnică

Ştefan Baiaram a fost titularizat în Metaloglobus - Universitatea Craiova, scor 0-0, şi a jucat 85 de minute. Cum a reacţionat atacantul când a fost schimbat de Mirel Rădoi.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
26.10.2025 | 15:59
Înaintea meciului din Conference League dintre Universitatea Craiova şi Noah a izbucnit un scandal imens între Ştefan Baiaram şi Mirel Rădoi, atacantul fiind exclus din lot cu o oră înaintea confruntării.

Trei zile mai târziu, Ştefan Baiaram a fost titularizat în meciul cu Metaloglobus din SuperLiga. Atacantul a evoluat 85 de minute, irosind o ocazie uriaşă de a marca, şutul său din şase metri trecând pe lângă poartă.

În momentul schimbării, Ştefan Baiaram a ieşit prin spatele porţii şi a mers cu capul plecat spre banca tehnică. Ajuns faţă în faţă cu Mirel Rădoi, atacantul i-a întins mâna antrenorului, apoi fiind bătut bărbăteşte pe umăr de tehnicianul oltenilor.

De unde a început conflictul dintre Baiaram şi Rădoi

Turbulenţele dintre Baiaram şi Mirel Rădoi au început în urmă cu două luni la un meci Universitatea Craiova – Farul 2-0. Antrenorul nu a fost mulţumit de faptul atacantul nu alerga la intensitatea dorită şi voia să îl schimbe la câteva minute după ce l-a trimis pe teren.

Ştefan Baiaram a fost lăsat pe banca de rezerve şi la meciul cu FCSB, iar conflictul a escaladat când Mirel Rădoi l-a anunţat că nu va începe titular în meciul din Conference League cu Noah. „Decarul” a avut o reacţie nepotrivită când a aflat că nu va fi titular şi a fost exclus din lot.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
