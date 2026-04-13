Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării! Răzvan Lucescu, solicitare expresă de care nimeni nu a știut. Exclusiv

Lumea fotbalului a fost zguduită de vestea morții lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer a încetat din viață marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. „Il Luce” a fost înmormântat vineri, 10 aprilie, după două zile în care cei care l-au apreciat l-au putut vizita pe Arena Națională.

Răzvan Lucescu, omagiu secret pentru Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a revenit de urgență în țară după ce starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat. În momentul în care antrenorul lui PAOK a ajuns în România, tatăl său se afla în comă indusă, iar două zile mai târziu s-a stins din viață. Pe tot parcursul funeraliilor, fiul marelui „Il Luce” a avut un comportament admirabil.

Fotbalul a fost sportul pe care Mircea Lucescu l-a iubit cel mai mult de-a lungul vieții, dovadă fiind prezența sa pe banca tehnică a României la barajul cu Turcia, cu doar 12 zile înainte de a se stinge din viață. Locul de veci al celui mai titrat antrenor român se află în Cimitirul Bellu, loc în care a avut loc înmormântarea de vineri, 10 aprilie.

În contextul celor prezentate, FANATIK a aflat că Răzvan Lucescu i-a adus un ultim omagiu, în secret, tatălui său. În dimineața înmormântării, la ora 7:30, Mircea Lucescu a avut parte de o slujbă specială pe gazonul de pe Arena Națională. Practic, „Il Luce” s-a aflat atunci pentru ultima oară în locul pe care l-a iubit cel mai mult.

, doar familia asistând la slujba oficiată de preoți pe Arena Națională. Sicriul în care se afla Mircea Lucescu a fost dus la mijlocul terenului, iar, la finalul rugăciunilor, a început ceremonia oficială de înmormântare a celui mai titrat antrenor român.

Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost scos din biserică și așezat din nou în mașina mortuară, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, locul în care marele antrenor își va dormi somnul de veci. Familia, apropiații, dar și numeroase personalități din sport și din viața publică au fost prezente pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul drum.

Ceremonia de la cimitir a început cu intonarea imnului național de către fanfară, după care au fost trase salvele de onoare de către Garda Națională. Cele trei zile de doliu s-au încheiat în momentul în care sicriul a fost depus în cavoul familiei, iar cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de numeroase coroane de flori.

„Il Luce”, viu în amintirea iubitorilor de fotbal

Pe parcursul unei cariere de peste patru decenii, Mircea Lucescu a câștigat nu mai puțin de 35 de trofee, ocupând astfel locul al treilea în clasamentul celor mai de succes antrenori din istorie. Românul este devansat doar de Alex Ferguson, cu 47 de trofee, și de Pep Guardiola, care are 37 de trofee în palmares.

Cea mai de succes perioadă din cariera lui Mircea Lucescu s-a desfășurat în Ucraina, la Șahtior. Tehnicianul român a transformat fotbalul din țara vecină și a cucerit 8 titluri de campion, 7 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe, dar și Cupa UEFA în sezonul 2008/2009. De asemenea, fostul selecționer a avut o relație apropiată cu Rinat Ahmetov, patronul clubului.

La scurt timp după aflarea veștii tragice despre Mircea Lucescu, toate cluburile importante de pe continent au ținut să aducă un mesaj în amintirea celui mai titrat antrenor român. Mai mult decât atât, un moment de reculegere s-a disputat la meciurile din competițiile europene, iar t la meciurile pe care le-au disputat în acest weekend.