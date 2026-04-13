Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”

ADVERTISEMENT

Clipele dinaintea tragediei de la Snagov sunt de-a dreptul înfiorătoare. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, impactul a fost atât de violent încât copacul în care s-au izbit s-a prăbușit peste mașină, strivindu-i pe cei doi tineri de 20 de ani, fără nicio șansă de supraviețuire.

FANATIK a intrat în posesia unor imagini cu autoturismul în care se aflau cei doi tineri de 20 de ani care se îndreptau spre Snagov, în momentul producerii tragicului accident. Din imaginile video apărute în mediul online, se observă că este vorba despre un autoturism de tip coupe sport, cu o linie agresivă și indicii clare că ar fi o mașină de performanță, construită pentru viteză și dinamism. Din detaliile vizibile, vehiculul pare să fie unul cu mulți cai putere sub capotă, specific segmentului sport premium, unde accelerațiile puternice și comportamentul rutier extrem de dinamic sunt definitorii.

ADVERTISEMENT

Informațiile apărute ulterior indică faptul că ar fi vorba despre un model din gama BMW M, mai exact un BMW M4 Competition, un bolid de înaltă performanță echipat cu un motor de peste 500 de cai putere, capabil de accelerații foarte rapide și destinat exclusiv segmentului sport. Acest tip de vehicul este cunoscut pentru dinamica sa agresivă și pentru performanțele ridicate, fiind una dintre cele mai puternice versiuni ale gamei BMW M.

Accident fatal la Snagov. Cum s-a produs tragedia: „A căzut peste ei efectiv”

Sărbătorile pascale, care ar fi trebuit să aducă liniște și bucurie în familii, s-au transformat într-un adevărat coșmar. Chiar în prima zi de Paște, tragedia de la Snagov a îndoliat două familii, după ce doi tineri de doar 20 de ani și-au pierdut viața într-un accident cumplit. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, impactul a fost de o violență greu de imaginat și nu le-a lăsat nicio șansă de supraviețuire. Surse din cadrul anchetei au dezvăluit că șoferul, din București, și pasagerul, din Dobroești, Ilfov, au fost efectiv striviți după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de un copac de mari dimensiuni, care, în urma impactului, s-a prăbușit peste autoturism, transformând totul într-o capcană mortală.

ADVERTISEMENT

Detaliile care ies acum la iveală amplifică și mai mult dramatismul tragediei. Conform acelorași surse, tânărul aflat la volan conducea o mașină de mare viteză, , iar în momentul impactului, forța dezlănțuită a distrus totul în cale, fără să le ofere vreo șansă. „Șoferul din accidentul de la Snagov era din Municipiul București, iar pasagerul din Dobroești, Ilfov. Ambii aveau 20 de ani. Nu au avut nicio șansă deoarece copacul de mari dimensiuni de care s-au izbit a căzut peste ei efectiv. Conducea un M4 competition”, au declarat pentru FANATIK surse din cadrul anchetei.

ADVERTISEMENT

Final tragic în noaptea de Paște. Impactul a fost devastator

Totul s-a petrecut în noaptea de 12 aprilie, în jurul orei 23:25, pe DN1M, în localitatea Ciolpani. Primele date ale anchetei arată că tânărul aflat la volan nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției și a părăsit carosabilul, izbindu-se violent de arbore. , transformând totul într-o capcană mortală. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva pe cei doi tineri.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele producerii accidentului. „La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 23:25, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov – Serviciul Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier grav pe D.N.1M, în localitatea Ciolpani, județul Ilfov. Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 20 de ani, din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism din direcția Palatul Snagov către D.N.1L, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum și ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă.

Ulterior, autoturismul în cauză, ar fi intrat în coliziune cu un arbore de mari dimensiuni, care urmare a impactului, acesta s-ar fi răsturnat pe plafon. Totodată, în urma impactului, a rezultat decesul conducătorului auto, precum și al pasagerului aflat pe locul din dreapta față, ambii de 20 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ilfov, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier”, se arată în comunicatul transmit de ISU Ilfov.