Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după rușinea cu Auda? „Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a fost eliminată de necunoscuții de la Auda în turul 2 preliminar din Conference League, formația lui Gigi Becali fiind învinsă în ambele manșe, 2-3 la București și 1-4 la Riga. Umilința a fost maximă nu doar pe tabelă, unde FCSB a încasat 7 goluri, ci și pe teren, unde au fost momente în care adversarii s-au distrat cu fosta campioană a României.

Marius Baciu și-a șocat elevii după Auda – FCSB 4-1! „El îi certa pe unii în loc să-și dea demisia! Nici măcar bun simț nu are!”

Ce s-a întâmplat în vestiarul FCSB după terminarea aventurii europene foarte devreme, la final de iulie? Din informațiile FANATIK, Marius Baciu (51 de ani) și-a surprins elevii în momentul în care a intrat în vestiar și a început să-i certe pe unii dintre ei. Toți așteptau să audă (n.r. – e doar un joc de cuvinte!) că antrenorul este primul care-și asumă responsabilitatea pentru cel mai rușinos eșec european din istoria clubului.

ADVERTISEMENT

„A început să-i certe pe unii dintre noi, în loc să facă ceea ce era normal după un astfel de rezultat. Baciu nici nu a avut bunul simț să-și dea demisia! Putea să vină să ne spună, cum era și normal: Mulțumesc, băieți, eu mă opresc aici!

Într-adevăr, noi, jucătorii, am fost pe teren, dar jucăm ce ni se cere de pe bancă! Nu am jucat nimic, pentru că nu pregătim nimic! Este rezultatul a ceea ce se întâmplă la antrenamente, iar faptul că am reușit să batem Dinamo în baraj și să prindem Europa chiar a fost o minune!”, povestesc câțiva jucători de la FCSB.

ADVERTISEMENT

FANATIK a scris imediat după partidă că pe banca celor de la FCSB sunt pe terminate. Este o informație care exista după partida tur de la București. Multe depindeau însă de returul din Letonia. Baciu le spunea apropiaților că echipa va întoarce soarta calificării și astfel să-și salveze și el, momentan, postul. FCSB s-a făcut cioburi, prima vină fiind a antrenorului și a staff-ului său.

ADVERTISEMENT

Al doilea șoc din vestiarul FCSB: „Cum să lauzi organizarea echipei pe care cică o antrenezi când ne-au dat ăștia 7?”

Nu doar jucătorii așteptau ca Marius Baciu să facă pasul în spate după eșec, ci și oficiali FCSB. Antrenorul „a plusat” însă la , când și-a șocat pentru a doua oară jucătorii în decurs de câteva minute.

ADVERTISEMENT

E foarte urât cum sună 7-3, dar n-ai cum să nu scoți și în evidență lucrurile bune. Trebuie să ne concentrăm la finalizare. Echipa a arătat organizare și calitate, dar într-o dublă contează cine face mai multe greșeli, iar noi le-am făcut – Marius Baciu, „la cald”, după returul cu Auda

Celor din vestiar nu le-a venit să creadă când au auzit ce a declarat Marius Baciu la finalul meciului de la Riga. „Cum să lauzi organizarea echipei pe care cică tu o antrenezi când ne-au dat ăștia 7 în două meciuri?”, au răbufnit jucătorii.

Ce va face Gigi Becali cu Marius Baciu? „Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli!”

Gigi Becali a fost chestionat despre soarta lui Marius Baciu. Patronul a dat de înțeles că nu-l schimbă momentan pe antrenor, dar a lăsat ușa întredeschisă. De fapt, din informațiile FANATIK, Becali nici nu are un dialog direct cu antrenorul, el vorbind aproape exclusiv cu Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT

„Meciul ăsta nu trebuia jucat cu Risto mijlocaș central. E adevărat, asta a găsit Baciu, inovația asta. Dar am mers pe mâna lor și am greșit. Am început să fiu prost și să cedez la vrăjeli”. Așa a sunat la adresa băncii tehnice. Nu este prima oară când patronul nu dă vina pe antrenor, știindu-se implicarea sa activă la primul 11 și la schimbări.

Totuși, în cazul ultimelor partide, FANATIK a aflat că Gigi Becali nu a mai fost pionul principal când s-a pus primul 11 pe tablă. I-a lăsat pe cei din staff și pe cei de lângă echipă să se ocupe. Ca un exemplu: deși Becali dorea (și o declarase) ca Popa să-i ia locul lui în poartă, a cedat rugăminților colaboratorilor și a mers pe mâna lor.

„Este cel mai slab antrenor din istoria echipei. Mult sub Vintilă!”

Marius Baciu nu mai este privit cu ochi buni nici de alți oameni de la FCSB. Deși după câștigarea celor două meciuri de baraj Baciu părea să fii câștigat susținerea celor cu care muncea, multe lucruri s-au schimbat după cantonamentul din Olanda. Dezamăgirea față de pregătirea făcută și de antrenamentele conduse de „s-a infiltrat” în vestiar.

„Nici echipele de liga a treia nu fac asemenea antrenamente ca la grădiniță! Nu știe să explice, nu știe ce să ceară jucătorilor! Baciu e cel mai slab antrenor din istoria echipei, mult sub Bogdan Argeș Vintilă!”, e părerea celor care lucrează de mult timp la FCSB și au schimbat mai mulți antrenori. Și vorbim aici în principal de oameni din întreg staff-ul echipei.

În acest moment, Gigi Becali este singurul sprijin pe care-l mai are ! Dar și Gigi Becali se gândește serios să ia o decizie radicală în zilele următoare, dată fiind ruptura evidentă dintre vestiar și omul de pe banca tehnică!