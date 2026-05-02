Ce s-a întâmplat înainte ca Simona Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba mama campioanei pe antrenorul fostului lider WTA

Simona Halep, 34 de ani, este, fără îndoială, cea mai mare jucătoare din istoria tenisului feminin românesc. Sportiva născută în Constanța a dominat ani la rândul întregul circuit, fiind o prezență constantă în fazele superioare ale principalelor turnee de Grand Slam. Primul antrenor al fostului lider WTA dezvăluie ce s-a întâmplat chiar înainte ca Halep să explodeze în tenis. Ce îl întreba constant mama acestuia, Tania.

Ce l-a întrebat mama Simonei Halep pe primul antrenor al fostului lider WTA, înainte de explozia în tenisul mondial a jucătoarei din România

Explozia cu adevărat în tenisul de înaltă performanță a Simonei Halep s-a produs în 2013, în turneul de la Roma. La doar 21 de ani, românca învingea în capitala Italiei multe nume mari. În final, avea să se împiedice în careul de ași, în faţa Serenei Williams. Înainte însă, a trimis acasă jucătoare de top precum Svetlana Kuzneţova, Agnieszka Radwanska, Roberta Vinci şi Jelena Jankovici.

Până la evoluția de excepție din Cetatea Eternă și , venite tot în 2013, Simona a parcurs mai multe etape care i-au consolidat această carieră uluitoare. Simona a fost, în startul carierei, antrenată de Firicel Tomai. Într-un interviu acordat recent, acesta a povestit despre perioada 2010 – 2012 din cariera Simonei. Au fost niște ani-cheie pentru sportiva care avea să rescrie istoria tenisului feminin din România.

Tomai dezvăluie faptul că sprijinul pe care i l-a acordat româncei în acea perioadă de debut a fost unul crucial. Tehnicianul și-a amintit discuțiile telefonice cu familia Halep. Chiar înainte ca jucătoarea din Constanța să apară cu adevărat în lumina reflectoarelor tenisului la cel mai înalt nivel, mama sa, Tania, îi adresa o cu insistență o întrebare.

”Părinților le-am spus (…) mă suna doamna Halep (n.r. Tania Halep) și mă întreba, la telefon: ‘domn profesor, chiar credeți că fata noastră ajunge jucătoare?’. Îi răspundeam: ‘da, doamna Halep, ajunge.’ Asta era prin 2010, 2011, nu chiar la început, când Simona deja urca. Încet-încet, au început și ei să creadă, și Simona”, a dezvăluit Firicel Tomai, pentru .

Ce încredere îi dădea Firicel Tomai Simonei Halep în primii săi ani în tenis

Fără îndoială, Firicel Tomai este unul dintre antrenorii care și-au pus amprenta decisiv asupra carierelor a doi dintre jucătorii români care au cochetat mulți cu tenisul de nivel înalt: Simona Halep și Victor Hănescu. Tehnicianul i-a fost alături Simonei Halep în primii săi ani, de dinaintea performanțelor uriașe obținute de campioana noastră. A și spus, la un moment dat: ”Simona nu era jucătoarea care este astăzi fără mine!”.

În același interviu, Tomai dezvăluie și discuțiile . Acesta îi transmitea sportivei faptul că are potențial de top 3 WTA. Încurajarea sa venea înainte de primele rezultate ale acesteia în marile competiții. ”Eu, vorbind cu Simona, i-am spus că, dacă e sănătoasă, ajunge în primele trei jucătoare și poate să ajungă și număr 1”.

Când a ajuns Simona Halep numărul 1 WTA și ce a simțit fostul său antrenor

Pe 7 octombrie 2017, Simona Halep a devenit lider mondial în clasamentul WTA. A stat pe această onorantă poziție nu mai puțin de 64 de săptămâni. Totul s-a întâmplat la turneul de la Beijing. Simona a urcat pe locul 1 mondial după ce și-a asigurat calificarea în finală. Atunci, româncă o învingea în penultimul act al competiției pe Jelena Ostapenko, scor 6-2, 6-4.

Despre acest moment a vorbit și primul său antrenor. Întrebat ce sentimente a avut atunci când Simona Halep devenea cea mai bună din lume, Firicel Tomai a admis că a avut un ușor regret pentru faptul că nu i-a putut fi alături, la Beijing, în toamna lui 2017.