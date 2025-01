Ce s-a întâmplat între Anca Țurcașiu și Mane Voicu de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, la ”Asia Express”. „A fost cea mai retrasă”. Exclusiv

Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani, la câteva luni de la încheierea sezonului în care a participat la Asia Express, ne spune de câte ori și-a dorit să renunțe. În timpul competiției a vrut să plece acasă, deoarece s-a confruntat cu mai multe momente dificile, dar și cu disensiuni cu celelalte echipe.

De ce nu s-a putut apropia Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani de Anca Țurcașiu?

Între Mane Voicu și Ioana State a fost, după cum susține comediantul, o prietenie predestinată. Universul parcă aștepta ca ei doi să se întâlnească, în sfârșit. Mane Voicu și Ioana State au fost unul dintre cele mai simpatizate cupluri de la Asia Express.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Mane Voicu ne mărturisește când a trăit cel mai greu moment din competiție.

„Cel mai mult mi-a plăcut faptul că m-am dezvoltat personal, în sensul în care am avut foarte multe exemple în jurul meu. Oameni extrem de muncitori care mi-au așezat mult mai bine în cap ideea că lucrurile mărețe se fac cu foarte multă muncă. În jurul meu și al Ioanei erau oameni extrem de muncitori care mi-au fost adevărate modele și după care mi-a fost greu să mă țin.

ADVERTISEMENT

A existat ceva ce nu mi-a plăcut, am mai spus-o, dar acum o simt și mai puternic. Este groaznic ca, după o zi extrem de obositoare și epuizantă, să nu te poți odihni într-un confort. Asta e cel mai rău lucru. Să filmezi transpirat toată ziua și să nu ai confort la finalul zilei.

Beam câte 10 litri de apă pe zi și mergeam o singură dată la baie, restul se elimina prin transpirație. Am slăbit 6 kilograme la Asia Express, dar am recuperat acum, când am făcut România Express. Adevărul e că un Crăciun Express nu te ajută (n.r. râde)”, spune Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mane Voicu își spune părerea despre Anca Țurcașiu: „A fost cea mai retrasă”

Mane Voicu recunoaște, cu sinceritate, că din cele 4 zile pe care le avea o etapă, în primele 3 își dorea să plece acasă. Doar ultima șansă îl făcea mereu să-și dorească și mai mult să meargă mai departe. Simpaticul comediant s-a împrietenit cu aproape toți concurenții, mai puțin cu Anca Țurcașiu. Din ce motiv?

„Sunt o fire destul de sociabilă și m-am apropiat de foarte mulți, deci nu aș putea să menționez neapărat pe cineva. M-am împrietenit cu Nartea, Tand, Sorin, chiar și cu Slav, deși cu el am stat mai puțin.

ADVERTISEMENT

Nu m-am apropiat foarte mult , dar nu pentru că ar fi fost vreo problema între noi ci pentru că, pur și simplu, suntem în etape diferite ale vieții. Plus că ea a fost cea mai retrasă dintre toți.

. Nu are cum să fie doar unul care duce totul deși, în multe situații, poate părea că așa e. Fiecare participant joacă un rol decisiv și, dacă ajungi într-o fază înaintată, cu siguranță că fiecare din echipă a avut un rol major. Chiar dacă nu pare așa la tv, cel care este mai mult tras de cel puternic este, de fapt, baza”, punctează Mane Voicu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Mane Voicu și Ioana State, o prietenie predestinată: „În univers era ceva care ne îndemna să ne vedem”

Între Mane Voicu și Ioana State există o prietenie special, parcă predestinată. Din momentul în care s-au cunoscut nici nu au mai avut nevoie de prezentări. De parcă s-ar fi cunoscut de o viață întreagă. Cel mai mult le place să râdă unul de altul, dar niciodată nu uită că îi leagă o frumoasă prietenie.

„ că noi doi să ne cunoaștem. În univers era ceva care ne îndemna să ne vedem. A fost ca și cum te-ai duce la o masă și, înainte să te prezinți, ai începe direct să bei cu cineva. Între noi nu a existat niciun protocol.

Totul a fost despre a ne hârjoni și a ne consuma relația de prietenie din primul moment. Nu a existat un timp să ne cunoaștem. Am început să facem mișto unul de altul. Iar glumele noastre, chiar dacă au fost rele și dure, au fost așezate pe un fond puternic de simpatie unul față de celălalt”, povestește, în exclusivitate, Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Mane Voicu recunoaște: „Stand up-ul este doar despre a face oamenii să râdă”

Mane Voicu de la Asia Express recunoaște cât este de greu, în realitate, să faci stand up comedy. Este greu să faci oamenii să râdă și, mai ales, să ai încredere în tine. De fapt, simpaticul comediant are o părere personală despre ce înseamnă, cu adevărat, să faci stand up comedy în România.

„Este foarte greu acest lucru. Stand up-ul nu este, în totalitate, despre calitatea glumei pe care o spui. Este și despre încrederea pe care o pui în glumele respective. De-a lungul timpului poți obține reacții la o glumă chiar dacă, în trecut, n-ai obținut-o. Și asta doar pentru că ai avut mai multă încredere în tine.

Este un fenomen, o branșă foarte intimă în care trebuie să-ți deschizi sufletul ca să-i poți atrage pe oameni, pe scenă. Nu aș spune, deși mulți mă vor contrazice, că stand up-ul este doar despre a face oamenii să radă. Este mai mult despre a face oamenii să rezoneze cu tine, cu ceea ce gândești și scoți pe gură”, declară Mane Voicu.

Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani își spune părerea despre celebritate

Cunoscutul comediant de la Neatza cu Răzvan și Dani mărturisește, cu sinceritate, că nu s-a simțit nici celebru, nici arogant vreodată în viața lui. A simțit doar că face progrese în carieră și atunci, automat, i s-au schimbat și responsabilitățile.

„Au fost momente în care am simțit că am făcut pași în carieră, atât. Nu mă simt celebru, nu cred că am acte de aroganță. În momentul în care, însă, realizezi niște lucruri, responsabilitățile se schimbă. Cumva se vor găsi niște oameni care să spună sau să-ți spună că te-ai schimbat și că ți s-a urcat la cap. Dar, de fapt, tu doar ai schimbat ordinea priorităților în viața ta”, încheie Mane Voicu de la Neatza cu Răzvan și Dani.