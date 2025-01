Ce s-a întâmplat între Diandra de la Survivor România și iubitul ei înainte de plecarea în Dominicană: „La Insula iubirii a jucat un rol!”

Diandra a plecat deja în Dominicană, la Survivor România, iar iubitul ei, Alex Beni, rămas în țară, face câteva dezvăluiri în premieră despre relația lor, dar și despre cum crede că se va descurca tânăra în junglă.

Diandra a plecat spre Dominicană, la Survivor România. Iubitul concurentei, primele declarații

Iubitul Diandrei ne-a mărturisit că are 100% încredere în partenera lui și că telespectatorii vor avea parte de o mare surpriză în ceea ce o privește. Bruneta s-a antrenat serios pentru a face față probelor grele de la Survivor România și nu are de gând să renunțe prea ușor la visul de a câștiga competiția. Mai în glumă, mai în serios, Beni ne-a zis că Diandra va pleca din Dominicană doar pe targă.

Cât despe relația celor două foste ispite de la Insula iubirii, Alex a spus că se înțeleg foarte bine, că gelozia nu prea are ce căuta în povestea lor de amor. Orice nu le convine se discută și își rezolvă, în cele din urmă, toate divergențele.

„E o relație bună, sănătoasă din toate punctele de vedere. Suntem ca și cei mai buni prieteni, dincolo de parteneri, iubiți. Discutăm absolut orice. Orice lucru dezbatem, ne sfătuim, tragem concluzii împreună. Mai sunt discuții, ca în orice relație, lucruri care nu sunt așezate la locul lor, dar le discutăm și totul se reglează”, a declarat iubitul Diandrei, pentru FANATIK.

Cât despre ce o motivează pe Diandra pentru a face față competiției Survivor România, Alex Beni ne-a zis că căci de mică a trecut prin multe și s-a călit. Iubitul ne-a mai spus, în ceea ce o privește pe aleasa inimii sale, că lumea va avea un șoc atunci când o va descoperi cu adevărat.

„Nu ar renunța decât dacă o scot pe targă de acolo. Nu a avut o viață ușoară”

Beni susține că Diandra e subestimată din cauza rolului pe care a trebuit să îl joace în emisiunea de la Antena 1, dar lumea se va convinge de felul de a fi după ce o va vedea în emisiunea prezentată de

„Legat de Survivor, Diandra nu ar renunța decât dacă o scot pe targă de acolo. Ea e ambițioasă, e o fire luptătoare și, mai presus de asta, a fost un survivor și în viața de zi cu zi. Nu a avut o viață lapte și miere, din ce ne-am povestit noi trecuturile noastre. N-a avut o viață ușoară, e o luptătoare în continuare. Amândoi luptăm și muncim la evoluția noastră. Nu va renunța să vină acasă, doar dacă o scot pe targă de acolo va veni acasă, repet.

Am mai discutat cu ea, am dus-o în grupul prietenilor mei care au fost acolo și au spus că a fost foarte greu. Nu a speriat-o, a preocupat-o puțin. O să rămâneți plăcuți surprinși ce randamente va da pe trasee.

Am fost cu ea la niște antrenamente. Am rămas surprins câte a putut să ducă, să facă. Din tot ce am văzut în online, lumea o cam subestimează, o asociază cu Diandra de la Insulă. La Insulă a jucat un rol, cel mai bine din sezonul opt. Dar lumea a catalogat-o pentru ce a văzut acolo, nicidecum pentru cum e în viața de zi cu zi”, ne-a mai spus, în exclusivitate, iubitul Diandrei.

Ce o sperie cel mai tare pe Diandra la Survivor România

Diandra nu este foarte fricoasă cu privire la condițiile de la Survivor România, având în vedere că va trăi în junglă, la propriu! Temerile ei sunt cu totul altele. Fosta participantă de la Insula iubirii e mai degrabă precaută în legătură cu alianțele care se pot forma în emisiune. Bârfele și bisericuțele o sperie mai tare decât orice altă vietate cu care se poate trezi pe ea, pe nisipul din Dominicană.

„Viața de junglă de acolo nu o sperie, nu îi este teamă de așa ceva. Îi e teamă de alianțele concurenților, bisericuțele care o să se facă pe acolo. Am discutat cu ea și i-am spus să fie sinceră, să nu ascundă nimic, să fie corectă față de concurenți și de echipa ei. I-am spus să fie concurentă din toate punctele de vedere”, a adăugat Alex Beni.

Întrebat dacă vreunul dintre ei s-a gândit că există posibilitatea ca relația lor să aibă de suferit din cauza distanței ori dacă vreunul dintre ei va pune ochii pe altcineva în tot acest timp, partenerul concurentei de la Survivor ne-a răspuns la fel de sincer. A existat discuția asta între cei doi, înainte de plecarea fetei spre America Latină.

„Nu sunt o fire geloasă. Dacă văd unele chestii, ne întrebăm și rezolvăm problema. Suntem ok din punctul ăsta de vedere amândoi.

Mereu o tachinam cu asta, că poate se îndrăgostește de cineva în junglă. Mi-a zis că sentimentele le are pentru mine. În schimb, m-a tachinat și ea pe mine, că sunt în libertate, că eu sunt în cel mai mare risc. Nu e cazul din ambele părți, suntem oameni maturi. Pe lângă asta, avem de gând să facem o afacere împreună la Cluj Napoca. Momentan, o ținem secretă”, a dezvăluit Beni, pentru FANATIK.