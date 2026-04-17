Ce s-a întâmplat între Gâlcă și Alex Dobre la primul antrenament al Rapidului după scandal. Ultim avertisment de față cu tot lotul! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Continuă situația tensionată dintre Alex Dobre (27 de ani) și Costel Gâlcă (54 de ani), după ce căpitanul giuleștenilor i-a pus la îndoială tactica antrenorului său, explicând că nu îi pune în valoare calitățile. De asemenea, schimbat în meciul Rapid – Argeș (0-0), Dobre nu și-a salutat colegii, pe care i-a lăsat cu mâna întinsă în primă fază. Chiar dacă internaționalul român și-ar fi cerut scuze, asta nu l-a scutit de o mustrare în fața întregii echipe.

Situație delicată între Alex Dobre și Costel Gâlcă. Ce s-a întâmplat la primul antrenament după scandalul de la Rapid

Rapid a început bine acest play-off, învingând-o pe rivala Dinamo în derby în prima etapă, însă a continuat cum nu se putea mai rău. Giuleștenii au mai adunat doar un punct în următoarele trei partide, iar Alex Dobre, căpitanul echipei, a răbufnit după ultimul semi-eșec împotriva lui FC Argeș.

ADVERTISEMENT

Din informațiile obținute de FANATIK, atacantul Rapidului și-a cerut scuze de la antrenorul echipei, în fața colegilor, chiar la primul antrenament după acel interviu

În ciuda acestui fapt, Costel Gâlcă ar fi venit cu un singur gând în minte, acela de a-l da exemplu negativ pe cel ce poartă banderola de căpitan la Rapid. Antrenorul giuleștenilor ar fi catalogat comportamentul lui Alex Dobre ca fiind inadmisibil și i-a făcut morală în fața întregului lot. Este pentru prima dată când Gâlcă ceartă un jucător la antrenament și i-ar fi transmis că este ultima dată când tolerează astfel de ieșiri, iar următoarea abatere va fi sancționată cu banca de rezerve, indiferent că este căpitan. El i-a mai explicat lui Alex Dobre și că banderola nu-i aduce un alt statut față de colegii săi și că de această dată s-a întrecut limita.

ADVERTISEMENT

Gestul făcut de Costel Gâlcă pentru jucătorii Rapidului

După un nou rezultat slab în play-off-ul SuperLigii României, locul de cupe europene al Rapidului pare destul de șubred, iar situația este extrem de delicată. Giuleștenii vor întâlni Universitatea Craiova în următoarea etapă, iar o înfrângere ar complica lucrurile, mai ales că CFR Cluj și FC Argeș sunt chiar în spatele formației lui Costel Gâlcă și nici Dinamo nu este atât de departe. În acest context, pentru a reuni echipa, lucru pe care nu l-a mai făcut înainte.

ADVERTISEMENT

Pentru Rapid București și Dan Șucu ar fi un real eșec să rateze din nou calificarea în preliminariile cupelor europene. Acesta ar fi al treilea play-off în care Rapid se califică cu pretenții, însă nu reușește să obțină nimic la finalul celor zece etape. În urmă cu doi ani, giuleștenii intrau în play-off de pe locul al doilea, la patru puncte de FCSB, după ce câștigaseră meciul direct cu un 4-0 răsunător. Cu toate acestea, la finalul competiției Rapid s-a clasat pe ultima poziție.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, situația pare asemănătoare. Rapid a dat impresia pe tot parcursul sezonului regulat că este o pretendentă clară la titlul de campioană, în ciuda jocului care nu a strălucit, însă după doar patru etape a rămas la 7 puncte în spatele liderului. Cu o înfrângere în fața oltenilor și o nouă victorie a lui U Cluj, șansele la titlu s-ar închide definitiv.