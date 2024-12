Ce s-a întâmplat între Neveu și Ema Karter după meciul de la RXF disputat cu Yamato Zaharia: „A fost foarte deranjat de asta”

Neveu a primit block de la Ema Karter, imediat după ce Ovidiu s-a confruntat în ring, la RXF, cu Yamato Zaharia.

Actrița de filme pentru adulți a spus că nu i-a plăcut deloc atitudinea pe care Ovidiu Neveu a avut-o față de ea, mai ales după ce bărbatul și-a dat seama că nu are nicio șansă să îi fie iubit.

Neveu, care în trecut o curta pe Ema Karter, a acuzat-o pe blondină că se folosește de numele lui pentru a-și face reclamă. Miruna, pe numele ei real, i-a dat replica recent, după gala RXF. Tânăra a declarat că lucrurile stau exact pe dos.

De altfel, cel care s-a promovat și mai tare, apărând într-un film interzis minorilor alături de Ema a fost chiar Neveu.

Vedeta susține că Ovidiu a întrecut măsura, așa că l-a blocat peste tot. Ema a ținut să spună că nu a avut niciodată nimic serios cu Neveu și că asocierea celor doi a fost o pură strategie de marketing și nimic altceva.

„A spus că îmi fac reclamă pe spatele lui”

„Eu nu am avut nicio treabă cu Neveu. Totul a fost doar o reclamă. După gală, l-am blocat. Am făcut film de Halloween cu Makavelli și Perversu și eu am făcut o glumă, iar el a fost foarte deranjat de asta.

A spus că îmi fac reclamă pe spatele lui. Eu nu am nevoie. Sunt Ema Karter. Fac vizualizări singură. Tot ce postez devine viral. Așa că nu mă interesează să fac ceva cu Neveu. Eu când spun ceva, așa rămâne”, a declarat Ema Karter,

Ema Karter a fost recent să îl susțină pe fostul ei partener, , la bătălia de la RXF. De altfel, cu RXF-ul are și blondina o treabă în perioada care urmează. Ea va fi noua burlăciță în show-ul exclusiv online despre care FANATIK