Ce s-a întâmplat între Ramona și Ioniță de la Clejani: “Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut reacția aia”

Ramona de la Clejani, fiica lui Ioniță de la Clejani dintr-o relație anterioară a artistului și pe care el nu o recunoaște, a povestit ce s-a întâmplat de curând între ea și cel care îi este părinte. Interpreta pare resemnată după episodul de care a avut parte.

Ramona de la Clejani și-a revăzut tatăl, dar a preferat să nu stea de vorbă cu el. Din ce motiv

Ramona de la Clejani și-a surprins fanii printr-o postare cu și despre tatăl ei. A publicat o imagine cu solistul după ce l-a văzut din mașină, pe stradă, din întâmplare, dar a preferat să-și vadă mai departe de drum, deși primul instinct a fost acela de opri autovehiculul și a discuta cu el.

Interpreta, de cum a ajuns acasă, și-a dat seama că este binecuvântată prin a avea propria familie în prezent. Știe că este iubită, ascultată. A povestit copiilor ei ce i s-a întâmplat, iar aceștia au încurajat-o să nu mai pună la suflet, să fie puternică.

Ramona și-a propus să se bucure mai mult de oamenii care o apreciază. și susține că îi este rușine de rușinea lui. Fiind mamă la rândul ei, a descoperit iubirea față de copii și

”Am simțit o emoție destul de puternică. Am ajuns acasă și am avut noroc de familia mea, frumoasă rău de tot, că m-au încurajat, m-au mângâia, au înțeles ceea ce simt și am fost cuprinsă de dragostea lor.

Când le-am văzut așa, am zis că trebuie să mă bucur de oamenii care mă iubesc, mă apreciază. Chiar dacă gândul mă poartă acolo, eu în sinea mea sunt foarte supărată pe el și tocmai acesta este motivul pentru care a doua oară mi-a apărut în cale și eu nu am putut să vorbesc cu el.

În preajma lui rămân fără cuvinte, nu că nu aș avea ce să zic, dar îmi este mie rușine de rușinea lui. Acum sunt și eu mamă și nu pot să cred cum a putut să își trateze propriul copil. Urăsc persoanele de genul ăsta. Nu pot să vorbesc cu el, n-am cum, sunt mâhnită. Ce să-i zic? De ce m-ai lăsat? Am plâns destul când eram mică", a spus Ramona de la Clejani

Ramona de la Clejani, nevoită să cerșească peste hotare pentru un trai decent

Cântăreața s-a simțit mereu dată la o parte de Ioniță de la Clejani, deși ea a insistat să-i atragă atenția că este al treilea copil al lui, dintr-o poveste de dragoste de dinainte de a o întâlni pe Viorica de la Clejani, oricât ar vrea să recunoască sau nu.

Ramona de la Clejani nu este agreată nici de frații ei vitregi, Fulgy și Margherita. În diferitele sale apariții tânăra a mărturisit cum a trăit în sărăcie ani buni, deși are un tată bogat. A fost nevoită să plece peste hotare pentru un trai decent, iar acolo a și cerșit.

Ramona de la Clejani cânta pe străzi pentru a impresiona străinii să-i ofere bani. Când a reușit să adune o sumă mare, artista a revenit în România și a depus efort în a-și câștiga un nume. Astăzi este chemată la diferite evenimente să cânte.