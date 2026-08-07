Ce s-a întâmplat la antrenamentul arădenilor. Suporterii lui UTA au venit special înaintea jocului cu Rapid

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Suporterii celor de la UTA așteaptă de aproape 20 de ani un succes pe teren propriu împotriva celor de la Rapid, formație ai cărei fani sunt înfrățiți cu rivalii arădenilor, cei de la Poli Timișoara. Aproximativ 70 de fani ai UTA-ei au fost prezenți la antrenamentul efectuat joi de echipă, unde au transmis un mesaj fotbaliștilor pregătiți de Adrian Mihalcea înainte de duelul cu Rapid, programat vineri, începând cu ora 21:00.

Fanii UTA-ei, prezenți la antrenamentul echipei înainte de meciul cu Rapid

Suporterii UTA-ei au fost prezenți la antrenamentul echipei cu o zi înainte de meciul contra Rapidului, iar aceștia au scandat, au cântat și au aprins torțe, afișând și un banner cu mesajul „Totul pentru victorie”. „O parte dintre suporterii Rapidului vor fi de la Timișoara, de la marele nostru rival.

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Normal că ne-ar plăcea să câștigăm meciul, dar important e să dați totul pe teren și noi vom fi mulțumiți. Vom prelua noi presiunea pe care s-ar putea să o simțiți voi și o s-o transferăm pe umerii rivalilor noștri. Vă promitem că mâine va fi o zi frumoasă în tribune!”, a spus Claudiu Negru, președintele Suporter Club UTA, conform .

UTA și Rapid s-au întâlnit de 11 ori din 2021, de la revenirea giuleștenilor în prima ligă, iar arădenii nu au reușit să câștige niciun joc, bilanțul fiind de 5 remize și 6 succese ale „alb-vișiniilor”. Ultima victorie obținută de „Bâtrâna Doamnă” contra Rapidului la Arad datează de pe 25 noiembrie 2007, când echipa pregătită la acea vreme de Marin Barbu câștiga cu 1-0, unicul gol al întâlnirii fiind înscris de Alexandru Bălțoi.

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Adrian Mihalcea, mesaj pentru suporteri înainte de UTA – Rapid

Dacă , UTA a obținut un singur punct până acum și are mare nevoie de un succes vineri seară. Antrenorul Adrian Mihalcea a vorbit în fața suporterilor înainte de partidă: „La jocul de mâine, totul pleacă de la atitudine, ceea ce nu am avut, trebuie să recunosc, la ultimul meci (n.r. 0-1 cu FC Voluntari). Nu suntem super antrenori, super jucători, dar am avut, cel puțin anul trecut, dorința asta și am mușcat din pământ când a fost cazul.

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Și nu am fost ceea ce trebuie din acest punct de vedere la ultima partidă și eu îmi cer scuze. Și ceea ce pot să promit sau să repromit, e că lucrul acesta nu se va mai întâmpla. Deci atitudinea va exista, cine nu se va ridica, e la o parte! Pentru că așa e într-un colectiv, dar sunt ferm convins că nu se va întâmpla. Într-adevăr, cred că avem cel mai bun grup de mulți ani încoace.

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Cei care au rămas de anul trecut, plus băieții care au venit noi, doar că avem nevoie de scânteia aia, că putem să redevenim ceea ce am fost. Să câștigăm, să avem puncte și să fim mândri unii de alții, cum am fost și anul trecut”, a spus tehnicianul. .