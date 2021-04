Ce s-a întâmplat la Chefi la cuțite. O concurentă i-a impresionat pe cei trei jurați

O concurentă i-a emoționat pe cei trei jurați de la „Chefi la cuțite” în ultima ediție a emisiunii culinare. Participanta are o poveste de viață impresionantă, plecând de acasă încă de la o vârstă foarte fragedă.

Tudorița Barbu (29 de ani) a ajuns la masa juriului de la Antena 1 cu un preparat simplu și cunoscut de toată lumea, în varianta sa clasică. Tânăra a făcut clătite negre cu mascarpone, însă nu doar desertul i-a impresionat pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, ci drama prin care a trecut ea.

A fugit de acasă pentru că trăia într-un mediu abuziv. Așa a ajuns să doarmă în gară sau în mașină, reușind în cele din urmă să se descurce pe cont propriu. Tudorița Barbu și-a câștigat primii bani după ce a găsit un post de vânzătoare.

Tudorița Barbu, concurenta care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite

„Nu aveam ce să fac, efectiv, și am decis să plec din Vaslui, să mă duc la Galați. Am plecat cu gândul să mă angajez, să pot să strâng un ban. Nu aveam unde să dorm, n-aveam niciun ban la mine, n-aveam nimic.

Nu aveam unde să mă duc. Am stat o perioadă în gară, am dormit acolo. Perioadă de vreo săptămână, nu știu, câteva zile. Pe urmă am luat ziarul, mi-am găsit de muncă undeva vânzătoare.

Patronul de acolo a fost amabil și m-a acceptat să lucrez la dumnealui. Nu am simțit niciodată iubirea de mamă, nu se ocupa de mine, era o femeie liberă. Bunica venea la școală, ea îmi cumpăra rechizite.

Mama consuma și foarte mult alcool (..), dacă trăia o învățam să mă iubească. După ce a murit bunica am rămas singură și nu m-am mai ocupat de școală”, a povestit concurenta în fața celor trei jurați de la „Chefi la cuțite”.

Problemele Tudoriței Barbu nu s-au oprit aici. Din păcate, femeia a trebuit să-și crească singură copilul, un băiat, în vârstă acum de 9 ani. Femeia l-a luat de multe ori pe Mario la locul de muncă, unde avea zile în care muncea și câte 16 ore.

Povestea concurentei de la Antena 1 nu este străină telespectatorilor, care au mai putut-o vedea și în gala „Ajut eu!”. La momentul respectiv a primit o sumă importantă de bani, după ce chefii au gătit pentru persoane publice din showbiz-ul autohton.

Tudorița Barbu a primit 3.500 de euro din partea vedetelor, cât și 300 de euro de la producătorii emisiunii culinare „Chefi la cuțite”. Banii au fost folosiți pentru plata chiriei și pentru educația fiului ei. Femeia visează să facă și un curs de bucătar pentru a-i putea oferi băiatului ei o locuință și un viitor mai bun.