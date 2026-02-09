Ce s-a întâmplat la concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl. Detaliul pe care nimeni nu l-a observat

ADVERTISEMENT

Show-ul de la pauza meciului este de multe ori mai comentat și viralizat decât partida în sine. Anul acesta, alesul NFL a fost Bad Bunny, cel care a avut și doi invitați surpriză, însă a avut și alte momente care au fost neașteptate.

Lady Gaga și Ricky Martin, surprizele pregătite de Bad Bunny în concertul de la pauza Super Bowl

Spectacolul făcut de Bad Bunny, unul dintre cei mai apreciați artiști din lume, la pauza , a primit reacții mixte. Unii s-au plâns că nu au auzit bine și nu au înțeles cuvintele solistului, în timp ce au existat și multe aprecieri, care au spus că este una dintre cele mai bune prestații avute în ultimii ani de un artist la pauza meciului.

Numărul lui Bad Bunny a inclus mai multe surprize, inclusiv prezența lui Lady Gaga și a lui Ricky Martin. Aceștia din urmă au avut momente scurte, care au permis o pauză pentru cântărețul din Puerto Rico să-și tragă sufletul.

Actrița celebră de la Hollywood și-a făcut apariția în concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl

Un moment pe care aproape nimeni nu l-a observat a fost prezența lui Jessica Alba în timpul concertului lui Bad Bunny. Actrița celebră de la Hollywood a strălucit într-o ținută lejeră și s-a bucurat îndeaproape de show. Aceasta a făcut parte dintre oamenii ce au fost pe post de spectatori în scenariul gândit de cei care au pregătit spectacolul de la pauză.

De altfel, Jessica Alba nu a fost singura prezență surpriză, ci au mai fost și alte vedete ce au ajutat la show-ul de la Super Bowl. Cardi B, una dintre cele mai în vogă soliste din Statele Unite, a fost surprinsă în imagini când Bad Bunny concerta.

Ce a scris presa din America despre spectacolul făcut de Bad Bunny la Super Bowl

Așteptările de la Bad Bunny, ca de la orice spectacol de la Super Bowl, au fost mari, iar solistul a livrat, notează presa din Statele Unite. „În ciuda dramei care a fost înainte de Super Bowl, Bad Bunny a livrat unul dintre cele mai incitante momente de la evenimentul din California cu spectacolul de la pauza meciului”, au scris cei de la .

„Într-o perioadă de frică și neîncredere răspândite în Statele Unite, Bad Bunny a oferit o viziune plină de iubire și optimism asupra experienței americane în timpul spectacolului său de la pauza Super Bowl LX de duminică, desfășurat pe stadionul Levi’s din Santa Clara”, au notat și cei de la