Sport

Ce s-a întâmplat la concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl. Detaliul pe care nimeni nu l-a observat

Mult așteptatul spectacol de la pauza Super Bowl, unde Bad Bunny a concertat, alături de doi invitați surpriză, a adus un detaliu pe care nimeni nu l-a observat.
Mihai Alecu
09.02.2026 | 04:33
Ce sa intamplat la concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl Detaliul pe care nimeni nu la observat
3 poze
Vezi galeria
Momentul neobservat de la Super Bowl
ADVERTISEMENT

Show-ul de la pauza meciului de Super Bowl este de multe ori mai comentat și viralizat decât partida în sine. Anul acesta, alesul NFL a fost Bad Bunny, cel care a avut și doi invitați surpriză, însă a avut și alte momente care au fost neașteptate.

Lady Gaga și Ricky Martin, surprizele pregătite de Bad Bunny în concertul de la pauza Super Bowl

Spectacolul făcut de Bad Bunny, unul dintre cei mai apreciați artiști din lume, la pauza meciului de Super Bowl, a primit reacții mixte. Unii s-au plâns că nu au auzit bine și nu au înțeles cuvintele solistului, în timp ce au existat și multe aprecieri, care au spus că este una dintre cele mai bune prestații avute în ultimii ani de un artist la pauza meciului.

ADVERTISEMENT

Numărul lui Bad Bunny a inclus mai multe surprize, inclusiv prezența lui Lady Gaga și a lui Ricky Martin. Aceștia din urmă au avut momente scurte, care au permis o pauză pentru cântărețul din Puerto Rico să-și tragă sufletul.

Actrița celebră de la Hollywood și-a făcut apariția în concertul lui Bad Bunny de la Super Bowl

Un moment pe care aproape nimeni nu l-a observat a fost prezența lui Jessica Alba în timpul concertului lui Bad Bunny. Actrița celebră de la Hollywood a strălucit într-o ținută lejeră și s-a bucurat îndeaproape de show. Aceasta a făcut parte dintre oamenii ce au fost pe post de spectatori în scenariul gândit de cei care au pregătit spectacolul de la pauză.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

De altfel, Jessica Alba nu a fost singura prezență surpriză, ci au mai fost și alte vedete ce au ajutat la show-ul de la Super Bowl. Cardi B, una dintre cele mai în vogă soliste din Statele Unite, a fost surprinsă în imagini când Bad Bunny concerta.

ADVERTISEMENT
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are...
Digisport.ro
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”

Ce a scris presa din America despre spectacolul făcut de Bad Bunny la Super Bowl

Așteptările de la Bad Bunny, ca de la orice spectacol de la Super Bowl, au fost mari, iar solistul a livrat, notează presa din Statele Unite. „În ciuda dramei care a fost înainte de Super Bowl, Bad Bunny a livrat unul dintre cele mai incitante momente de la evenimentul din California cu spectacolul de la pauza meciului”, au scris cei de la USA Today.

ADVERTISEMENT

„Într-o perioadă de frică și neîncredere răspândite în Statele Unite, Bad Bunny a oferit o viziune plină de iubire și optimism asupra experienței americane în timpul spectacolului său de la pauza Super Bowl LX de duminică, desfășurat pe stadionul Levi’s din Santa Clara”, au notat și cei de la LA Times.

Moment controversat înainte de Super Bowl. Televiziunea NBC a intervenit: „E o nebunie”
Fanatik
Moment controversat înainte de Super Bowl. Televiziunea NBC a intervenit: „E o nebunie”
Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite...
Fanatik
Donald Trump, scandal uriaș înainte de Super Bowl! Imaginile apărute în Statele Unite care spun totul
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal...
Fanatik
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa...
iamsport.ro
Alianță pentru excluderea FCSB din SuperLiga: 'Mergem la UEFA. Trebuie să desființăm echipa «fake» a lui Gigi Becali'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!