Ce s-a întâmplat la finalul meciului Craiova – Egnatia. Sărbătoare pe „Ion Oblemenco”. Video

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a învins, previzibil, pe Egnatia, scor 2-0, iar cei 14.000 de fani prezenți pe „Ion Oblemenco” au gustat din plin victoria la final de meci. În imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK la fața locului se poate vedea cum oamenii fericiți s-au îmbrățișat, că vorbim de suporterii din tribune sau jucători, fericiți că echipa lor favorită a mai făcut un pas spre calificarea în primăvara europeană.

Ce s-a întâmplat la finalul meciului Universitatea Craiova- Egnatia? Cum au trăit fanii victoria

A fost bucurie și la lojă, nu au fost dezamăgite. Nici nu au avut de ce, în fața unui adversar care, în teorie, putea să le pună probleme.

ADVERTISEMENT

Bănia are toate motive de sărbătorească în această seară, după ce Universitatea a strâns 7 puncte după trei meciuri. Oltenii ocupă momentan locul 8 în clasament din 36 de echipe. Cea mai slabă echipă este Zalgiris Kauno, cu 0 puncte și golaveraj -10, în timp ce Lugano, Panathinaikos, Twente și Monaco au momentan maxim de puncte.

Ca de obicei, după meci jucătorii au mers la final la galerie și au salutat-o alături de antrenorul Filipe Coelho, un gest repetat la orice meci drept semn de mulțumire pentru cei care vin la stadion la ore târzii și îndură frigul pentru a fi alături de echipă.

ADVERTISEMENT

Craiova se pregătește de meciul cu Brighton, forța din Premier League care a speriat pe toată lumea

Între timp, cei 14.000 de suporteri cântau și se bucurau alături de Alex Crețu, fotbalistul devenit șef de galerie de moment. Pentru Universitatea Craiova urmează adevăratul test, cel cu Brighton, super echipa din Premier League care face senzație în acest sezon. Cumpătat, antrenorul Filipe Coelho anunța că nimeni nu trebuie să se uite la valoarea lotului lui Brighton, pentru că atunci deplasarea în Anglia nu ar mai avea rost.

ADVERTISEMENT