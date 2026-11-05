Sport

Ce s-a întâmplat la finalul meciului Craiova – Egnatia. Sărbătoare pe „Ion Oblemenco”. Video

Flaviu Popa, Tibi Cocora
06.11.2026 | 00:12
Ce sa intamplat la finalul meciului Craiova Egnatia Sarbatoare pe Ion Oblemenco Video
CORESPONDENȚĂ DIN CRAIOVA
Bucurie după Craiova - Egnatia. Foto FANATIK
Cei 14.000 de fani prezenți pe „Ion Oblemenco” la partida dintre Universitatea Craiova și Egnatia au gustat din plin și au sărbătorit victoria echipei favorite.
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Universitatea Craiova a învins, previzibil, pe Egnatia, scor 2-0, iar cei 14.000 de fani prezenți pe „Ion Oblemenco” au gustat din plin victoria la final de meci. În imaginile surprinse de fotoreporterul FANATIK la fața locului se poate vedea cum oamenii fericiți s-au îmbrățișat, că vorbim de suporterii din tribune sau jucători, fericiți că echipa lor favorită a mai făcut un pas spre calificarea în primăvara europeană.

Ce s-a întâmplat la finalul meciului Universitatea Craiova-  Egnatia? Cum au trăit fanii victoria

A fost bucurie și la lojă, acolo unde personalitățile venite să încurajeze Universitatea Craiova nu au fost dezamăgite. Nici nu au avut de ce, echipa lui Filipe Coelho reușind o victorie nu prea complicată în fața unui adversar care, în teorie, putea să le pună probleme.

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Bănia are toate motive de sărbătorească în această seară, după ce Universitatea a strâns 7 puncte după trei meciuri. Oltenii ocupă momentan locul 8 în clasament din 36 de echipe. Cea mai slabă echipă este Zalgiris Kauno, cu 0 puncte și golaveraj -10, în timp ce Lugano, Panathinaikos, Twente și Monaco au momentan maxim de puncte.

Ca de obicei, după meci jucătorii au mers la final la galerie și au salutat-o alături de antrenorul Filipe Coelho, un gest repetat la orice meci drept semn de mulțumire pentru cei care vin la stadion la ore târzii și îndură frigul pentru a fi alături de echipă.

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Craiova se pregătește de meciul cu Brighton, forța din Premier League care a speriat pe toată lumea

Între timp, cei 14.000 de suporteri cântau și se bucurau alături de Alex Crețu, fotbalistul devenit șef de galerie de moment. Pentru Universitatea Craiova urmează adevăratul test, cel cu Brighton, super echipa din Premier League care face senzație în acest sezon. Cumpătat, antrenorul Filipe Coelho anunța că nimeni nu trebuie să se uite la valoarea lotului lui Brighton, pentru că atunci deplasarea în Anglia nu ar mai avea rost.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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