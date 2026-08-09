Sport

Ce s-a întâmplat la Inter Miami, după ce Messi a plecat în Argentina, pentru a-și înmormânta tatăl

Fotbalistul argentinian este în doliu după decesul tatălui său, care a murit la 68 de ani, din cauza unei boli incurabile, care l-a ținut în spital în ultimele luni
Catalin Oprea
09.08.2026 | 08:30
Ce sa intamplat la Inter Miami dupa ce Messi a plecat in Argentina pentru asi inmormanta tatal
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Messi a plecat în Argentina pentru a-și înmormânta tatăl FOTO X
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Lionel Messi a plecat urgent de la Miami, folosind un avion privat, și a ajuns aseară la Rosario, orașul natal. Starul Argentinian a mers de la aeroport direct la Cimitirul El Prado, unde a fost depus sicriul tatălui său, Jorge, decedat cu o zi mai devreme.

Inter Miami a pierdut acasă fără Messi

Ceremonia de înmormântare a acestuia va fi una privată, firma de securitate angajată de familie având grijă ca nimeni să nu pătrundă în perimetru. Nici măcar mașinile care transportă coroanele trimise de prieteni, apropiați și diverse instituții din Argentina și întreaga lume, nu intră în cimitir.

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Messi era anunțat titular în meciul echipei sale, Inter Miami, contra celor de la Monterrey, din Leagues Cup. Fără el, americanii au pierdut cu 1-2, chiar pe teren propriu, și și-au compromise șansele de a se califica mai departe.

Rodrigo De Paul, dedicație pentru prietenul său

Colegul și prietenul lui Messi, Rodrigo De Paul, care a purtat banderola de căpitan la Inter Miami, a deschis scorul și a făcut un gest emoționant. După gol, și-a dat jos tricoul pentru a arăta un tricou cu Lionel Messi pe care îl purta dedesubt. De Paul s-a apropiat de tribune pentru ca toată lumea să poată vedea dedicația.

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Pe stadion s-a ținut un minut emoționant de reculegere, iar jucătorii au purtat brățări negre de doliu. În minutul 10, fanii lui Inter Miami au scandat numele lui Messi și au fluturat un steag cu mesajul „Forță, Leo”.

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Clubul își exprimase deja sprijinul cu câteva ore înainte pe rețelele sociale. „Inima noastră este cu căpitanul nostru, Leo, și întreaga familie Messi”, a postat clubul american, care a adăugat și o panglică neagră pe blazonul său de pe profilurile digitale.

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Curg mesajele de condoleanțe pentru argentinian

Înainte de mesajul clubului, comisarul Major League Soccer, Don Garber, a publicat un mesaj pe rețelele sale sociale: „Suntem profund întristați să aflăm de moartea lui Jorge Messi. Îl vom aminti pentru puterea sa senină, bunătatea și devotamentul neclintit față de familie. În numele Major League Soccer, transmitem condoleanțe sincere lui Lionel, întregii familii Messi și tuturor celor care l-au iubit pe Jorge. Îi însoțim în acest sentiment în această perioadă dificilă”

Leones FC, clubul familiei Messi, condus de fratele său mai mare, Matías Horacio, a anulat toate activitățile de weekend, inclusiv meciul echipei principale împotriva lui Muñiz, programat pentru luni.

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