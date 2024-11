Ce s-a întâmplat la parastasul de 1 an al Ronei Hartner. Familia a făcut anunțul: “Am reușit”

Recent, a avut loc parastasul de 1 an al Ronei Hartner, care a fost răpusă de boală. Familia a venit în țară pentru a o comemora pe cântăreață.

Familia a organizat parastasul de 1 an al Ronei Hartner. Anunțul surorii regretatei artiste

Pe 23 noiembrie s-a împlinit un an de când , la vârsta de 50 de ani. Cântăreața avea mari probleme de sănătate.

ADVERTISEMENT

Rudele artistei au venit în țară pentru a-i organiza parastasul. Sora, fratele și mama regretatei artiste, dar și fiica acesteia, Rita Sumalya, au comemorat-o pe Rona Hartner și au mers la cimitirul Bellu.

După aceea, au sfințit monumentul pe care i l-a făcut, apoi au mers la restaurant pentru a savura desertul preferat al artistei, și anume tartele cu ananas.

ADVERTISEMENT

“Am avut comemorarea de un an a Ronei și de aceea am venit în țară. Am vrut să sfințim monumentul pe care i l-am făcut.

L-am făcut cam cum era Rona și pe gustul mamei mele, care și-a dorit să fie un monument frumos, o lucrare care să o reprezinte, un pic veselă, cu multe poze de-ale ei.

ADVERTISEMENT

Crucea a fost făcută la un artist forjar, și am agățat-o de monumentul de marmură alb care a fost făcut aici la cimitir”, a declarat Rinda Hartner, sora regretatei artiste, pentru .

Sora artistei și-a amintit cum obișnuia aceasta să mănânce tarte cu lămâie încă din copilărie, deoarece de atunci adora acest desert, care nu se găsește peste tot.

ADVERTISEMENT

“Ne-am bucurat că ne-am plimbat prin Cișmigiu și am ajuns la Capșa și am găsit exact tartele cu ananas, desertul ei favorit, nu sunt peste tot, erau preferatele ei., a mai spus acesta.

Sora vedetei a mai spus că a reușit să îndeplinească o dorință a acesteia. Mai exact, a lansat cartea “Eu sunt eu și cred în Dumnezeu”, dar este în ediție limitată. În prezent au fost tipărite doar 185 de exemplare.

Cum se simte fiica Ronei Hartner

nu a mai venit în țară de la înmormântare. Adolescenta a trecut prin momente grele după ce și-a pierdut mama, iar acum locuiește în Franța.

Sumalya are mai multe pasiuni, printre care și make-up, pentru care urmează cursuri. Este pasionată și de desen, iar arta a ajutat-o să traverseze momentele grele.

“Sumayla a venit și ea, e normal. Nu a mai fost de la înmormântare. E mai bine acum, primul an e mai complicat și greu. Fetei încă nu îi vine să creadă că mama ei nu mai e dar este ok copilul.

Am fost toată familia la cimitir, au venit verii noștri, unchiul, fratele mamei, mama e aici, era normal. Sumayla locuiește tot în Franța, e pasionată de make-up, s-a înscris la o școală privată de make-up și merge acolo.

Nu prea are treabă cu muzica, ei îi place arta exprimată prin desen, prin make-up, e foarte bună, asta o ajută”, a mai spus Rinda Hartner pentru sursa citată.

Rona Hartner a fost diagnosticată cu cancer la plămâni și la creier, boală cu care se mai confruntase și înainte. Din nefericire, cancerul a revenit în vara anului trecut.