Ce s-a întâmplat la primul meci al Universității Craiova după dezvăluirile Fanatik! Juan Amoedo, în centrul atenţiei

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Dezvăluirile FANATIK despre atacul asupra lui Juan Amoedo, antrenorul spaniol de la Academia Universității Craiova, au provocat o reacție impresionantă în rândul părinților și copiilor. În acest weekend, la primul meci disputat de echipa U14 după incidentul din fața locuinței tehnicianului, aceștia au transmis un mesaj puternic de solidaritate. FANATIK a intrat în posesia unor fotografii de la partida Universitatea Craiova – CSS Craiova, din Liga Elitelor U14, în care apar bannere uriașe și tricouri special pregătite pentru susținerea antrenorului.

Reacție emoționantă a părinților după dezvăluirile FANATIK despre Juan Amoedo

, după ce antrenorul spaniol Juan Amoedo a fost atacat în fața propriei locuințe de un individ cu cagulă, nu i-a lăsat indiferenți pe părinții copiilor pe care acesta îi pregătește. După ce au aflat din FANATIK despre incidentul prin care a trecut tehnicianul, mai mulți părinți ai juniorilor de la Universitatea Craiova au decis să facă front comun și să îi arate că nu este singur.

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Ocazia a venit chiar în ziua în care echipa U14 a Universității Craiova a întâlnit-o pe CSS Craiova, în Liga Elitelor. A fost primul meci al grupei pregătite de Juan Amoedo după scandalul care a zguduit academia clubului din Bănie. Deși antrenorul spaniol a solicitat câteva zile libere conducerii clubului, pentru a se liniști și a depăși șocul provocat de incident, părinții și copiii au ținut să îi transmită un mesaj de susținere. Aceștia au pregătit o acțiune specială, iar imaginile surprind un moment de solidaritate în jurul tehnicianului.

Copiii au intrat pe teren cu un banner uriaș pentru Juan Amoedo

Înaintea partidei cu CSS Craiova, juniorii Universității Craiova au pășit pe teren cu un banner mare, pe care era inscripționat un mesaj în limba spaniolă: „Tu con nosotros, nosotros contigo”, adică „Tu ești alături de noi, noi suntem alături de tine”.

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Gestul copiilor a fost completat de un alt detaliu special. Micii fotbaliști au purtat tricouri pregătite pentru această ocazie, pe spatele cărora apăreau mesaje de încurajare pentru antrenorul lor: „We believe in you” – „Credem în tine” și „Echipa ta este alături de tine” au fost cuvintele prin care juniorii au ales să își exprime sprijinul. Chiar dacă tehnicianul a avut nevoie de câteva zile de pauză, copiii au vrut să îi arate că echipa pe care a construit-o rămâne unită și în afara terenului.

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Părinții au făcut front comun! Două bannere uriașe, afișate pe gardurile terenului

Acțiunea de solidaritate nu s-a limitat la gestul fotbaliștilor. Părinții au mers și mai departe și au afișat pe gardurile terenului două bannere de mari dimensiuni, cu mesaje în limba spaniolă. Primul a făcut trimitere directă la relația dintre Juan Amoedo și echipa de juniori pe care o antrenează:

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„Juan, has formado un equipo. Hoy, tu equipo te apoya”. Traducerea în limba română este: „Juan, ai format o echipă. Astăzi, echipa ta te susține”. Al doilea banner a transmis un mesaj la fel de puternic, prin care părinții și-au exprimat respectul pentru munca antrenorului și susținerea necondiționată: „Juntos por Craiova! Respeto por tu trabajo, Juan! Estamos contigo! Tienes nuestro apoyo incondicional!” În română: „Împreună pentru Craiova! Respect pentru munca ta, Juan! Suntem alături de tine! Ai sprijinul nostru necondiționat!”.

Juan Amoedo, atacat de un individ cu cagulă în fața casei

Gestul de solidaritate vine la doar câteva zile după ce FANATIK a dezvăluit incidentul grav în care a fost implicat Juan Amoedo. a fost atacat în fața locuinței sale de o persoană care purta cagulă. Individul i-a aruncat o găleată cu dejecții în momentul în care tehnicianul cobora din mașină, apoi a fugit. Amoedo nu a suferit vătămări fizice, însă întâmplarea l-a afectat, motiv pentru care a solicitat clubului câteva zile libere, pentru a-și pune gândurile în ordine.

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FANATIK a relatat că incidentul a avut loc pe fondul unor tensiuni existente la nivelul Academiei Universității Craiova, după reorganizarea centrului de copii și juniori. Eventualele legături dintre aceste conflicte și atacul asupra antrenorului nu au fost însă stabilite oficial.