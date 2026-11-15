Ce s-a întâmplat la vestiare imediat după România – Polonia 2-1. Cum a reacționat Gică Hagi

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România lui Gică Hagi (61 de ani) a obținut prima victorie din această ediție de Liga Națiunilor și prima victorie din noul mandat al selecționerului într-un meci oficial. Coincidența face ca pe aceeași dată, fix cu 25 de ani în urmă, „Regele”, aflat la primul mandat, iar acest succes poate însemna un nou început. Mihai Stoichiță și Răzvan Burleanu au coborât la vestiare imediat după meci, iar directorul tehnic al FRF a dezvăluit care era atmosfera din interior.

Care a fost atmosfera din vestiarul României după victoria în fața Poloniei

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a povestit că a vorbit cu Gică Hagi la vestiare atât înaintea meciului, cât și la final. Oficialul Federației Române de Fotbal a explicat că a observat o reținere în bucuria jucătorilor, ceea ce este normal după patru înfrângeri consecutive. Totuși, el crede că, în interiorul lor, erau extrem de bucuroși.

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De asemenea, el a mai povestit că este pentru prima dată de când îl vede pe Gică Hagi cu adevărat fericit în al doilea său mandat: „Am fost la vestiar și înainte de meci și am vorbit 5-10 minute cu Gică. Așa fac înainte de fiecare meci. După meci, am coborât imediat la vestiare. Eu, președintele și ambii secretari generali. L-am felicitat pe Gică. Noi, în fiecare săptămână, suntem alături la fiecare antrenament al echipei naționale. Stăm acolo. Frig, ploaie… ce este.

Ne-am dus la el, ne-am pupat. Era bucuros! După aceea am mers în vestiar, iar jucătorii aveau o bucurie reținută. Totuși, se vedea. Chiar dacă nu erau exuberanți, erau foarte mulțumiți de ei. Adunaseră foarte multe frustrări înainte de acest joc. Vă dați seama ce au simțit după 4 jocuri pierdute, iar acum au câștigat în fața a 45.000 de oameni. Ei și-au pus presiune mai mult decât oricine pentru că au vrut să demonstreze că sunt alții decât cei care au fost judecați până acum în urma celor 4 partide.

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Hagi nu a zis nimic. Ne-am pupat, ne-a mulțumit pentru felicitări. În sfârșit, n-am discutat foarte mult după meci. Era fericit. Pentru prima dată când l-am văzut cu adevărat fericit, dar cred că s-a terminat cu fericirea pentru că trebuie să înceapă pregătirea meciului cu Bosnia & Herțegovina”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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„Tricolorii” s-ar putea bucura abia după ultimul meci

Deși nu ar fi o performanță, România s-ar putea bucura în urma unei eventuale victorii la Zenica, împotriva Bosniei. Naționala lui Sergej Barbarez nu mai are nicio miză în ultima etapă, fiind la 5 puncte de prima poziție și la 4 puncte de locul al treilea. Tocmai de aceea, Hagi și naționala României pot avea o șansă bună să bifeze a doua victorie, care i-ar putea scăpa de ultima poziție din clasament.

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În momentul de față, România se află pe ultimul loc în clasament, care se află pe poziția a treia. Suedia și Bosnia au locurile asigurate, iar ultimele meciuri vor conta doar pentru ultima poziție, de care „tricolorii” trebuie să se ferească. Pentru a reuși acest lucru, România trebuie să învingă la Zenica, iar Suedia nu trebuie să piardă cu Polonia. În caz contrar, România rămâne pe locul 4 și va fi nevoită să joace un baraj de menținere în Liga B, împotriva unei formații din Liga C.