Ce s-a întâmplat pe teren imediat după FCSB – Metaloglobus. Gigi Mustață a luat cuvântul: „Dați-vă viața!”. Foto

, 4-1, într-un meci pe care l-a dominat de la început și până la sfârșit. Formația roș-albastră , una care pare a fi dificilă pentru campioana României.

Gheorghe Mustață, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB după victoria cu Metaloglobus

Chiar dacă a învins în runda cu numărul 28, pe Metaloglobus, echipa condusă de Elias Charalambous are șanse limitate la a prinde play-off-ul. Cei de la FCSB sunt nevoiți să aștepte jocul rezultatelor pentru a se clasa între primele 6.

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a luat cuvântul la finalul confruntării de pe Arena Națională și le-a transmis jucătorilor că vor avea parte de sprijin din partea suporterilor chiar dacă urmează să joace în play-out în acest sezon.

„Indiferent de ce se va întâmpla suntem alături de voi. Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi! La fel ca atunci când ne-am bucurat. Voi dați-vă viața pe teren să luați cele 6 puncte”, a spus Gheorghe Mustață, la portavoce, către jucători, după victoria cu Metaloglobus.

Peluza Nord a fost în conflict cu jucătorii în acest sezon. Cele două meciuri la care au fost în protest ultrașii bucureșteni

Rezultatele din acest sezon au fost fluctuante pentru cei de la FCSB, iar toate obiectivele par, în acest moment, compromise. Aventura în Europa League s-a terminat după faza grupelor, lucru care s-a întâmplat și în cazul Cupei României. Aceste rezultate au provocat tensiune între fani și suporteri, iar ultrașii din Peluza Nord au decis să protesteze și să nu vină la două dintre partidele disputate de campioana României, cu Fenerbahce, în Europa League, și cu Csikszereda, în SuperLiga.

De altfel, la duelul din tur, cu Metaloglobus, terminat cu victoria gazdelor, 2-1, a existat un conflict deschis între fani și fostul fotbalist al grupării, Denis Alibec. Atacantul a fost înjurat și a intrat într-un conflict verbal cu suporterii care s-au deplasat la Clinceni. În cele din urmă toată situația s-a terminat cu o împăcare între cele două tabere. Atacantul a plecat însă între timp de la FCSB și a revenit la Farul în această iarnă.