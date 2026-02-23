Sport

Ce s-a întâmplat pe teren imediat după FCSB – Metaloglobus. Gigi Mustață a luat cuvântul: „Dați-vă viața!”. Foto

Liderul Peluzei Nord, facțiunea dură a suporterilor de la FCSB, Gheorghe Mustață, a avut un mesaj clar pentru jucători la finalul partidei câștigate cu Metaloglobus, 4-1.
Cristian Măciucă
23.02.2026 | 22:14
Ce sa intamplat pe teren imediat dupa FCSB Metaloglobus Gigi Mustata a luat cuvantul Dativa viata Foto
ULTIMA ORĂ
Gheorghe Mustață, mesaj pentru jucătorii FCSB după victoria cu Metaloglobus
ADVERTISEMENT

FCSB a reușit să se impună contra celor de la Metaloglobus, 4-1, într-un meci pe care l-a dominat de la început și până la sfârșit. Formația roș-albastră continuă astfel lupta pentru play-off, una care pare a fi dificilă pentru campioana României.

Gheorghe Mustață, mesaj clar pentru jucătorii de la FCSB după victoria cu Metaloglobus

Chiar dacă a învins în runda cu numărul 28, pe Metaloglobus, echipa condusă de Elias Charalambous are șanse limitate la a prinde play-off-ul. Cei de la FCSB sunt nevoiți să aștepte jocul rezultatelor pentru a se clasa între primele 6.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a luat cuvântul la finalul confruntării de pe Arena Națională și le-a transmis jucătorilor că vor avea parte de sprijin din partea suporterilor chiar dacă urmează să joace în play-out în acest sezon.

„Indiferent de ce se va întâmpla suntem alături de voi. Chiar dacă mergem în play-out, vom fi alături de voi! La fel ca atunci când ne-am bucurat. Voi dați-vă viața pe teren să luați cele 6 puncte”, a spus Gheorghe Mustață, la portavoce, către jucători, după victoria cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Digi24.ro
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului

Peluza Nord a fost în conflict cu jucătorii în acest sezon. Cele două meciuri la care au fost în protest ultrașii bucureșteni

Rezultatele din acest sezon au fost fluctuante pentru cei de la FCSB, iar toate obiectivele par, în acest moment, compromise. Aventura în Europa League s-a terminat după faza grupelor, lucru care s-a întâmplat și în cazul Cupei României. Aceste rezultate au provocat tensiune între fani și suporteri, iar ultrașii din Peluza Nord au decis să protesteze și să nu vină la două dintre partidele disputate de campioana României, cu Fenerbahce, în Europa League, și cu Csikszereda, în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digisport.ro
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€

De altfel, la duelul din tur, cu Metaloglobus, terminat cu victoria gazdelor, 2-1, a existat un conflict deschis între fani și fostul fotbalist al grupării, Denis Alibec. Atacantul a fost înjurat și a intrat într-un conflict verbal cu suporterii care s-au deplasat la Clinceni. În cele din urmă toată situația s-a terminat cu o împăcare între cele două tabere. Atacantul a plecat însă între timp de la FCSB și a revenit la Farul în această iarnă.

SuperLiga, live blog etapa 28. FCSB – Metaloglobus 4-1 și campioana continuă să...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 28. FCSB – Metaloglobus 4-1 și campioana continuă să spere la play-off. Cum arată clasamentul
Al Fateh – Al Okhdood 1-0, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duel...
Fanatik
Al Fateh – Al Okhdood 1-0, live video în campionatul Arabiei Saudite. Duel extrem de important pentru Marius Șumudică. Partida se joacă acum!
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Fanatik
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu...
iamsport.ro
Marea diferență dintre Călin Georgescu și Gigi Becali, prin ochii specialistului. 'El nu plutește deasupra poporului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!