Ce s-a întâmplat, pe teren, imediat după FCSB – Young Boys 0-2. Peluza Nord, mesaj pentru jucători. Ce le-au cerut suporterii. Video

Jucătorii de la FCSB au fost băgați în colimator de Peluza Nord la finalul celor 90 de minute. Ultrașii le-au cerut fotbaliștilor puncte în derby-ul cu Universitatea Craiova pentru a face uitată înfrângerea în fața elvețienilor.

ADVERTISEMENT

FCSB, răpusă de YB Berna pe Arena Națională

FCSB a făcut un meci modest pe Arena Națională cu Young Boys Berna. Elvețienii au profitat de nesiguranța jucătorilor roș-albaștri din apărare și, până la pauză, au înscris de două ori. Bucureștenii au încercat în partea a doua să revină, însă scorul a rămas neschimbat.

Peluza Nord, mesaj de susținere pentru jucătorii de la FCSB

Jucătorii lui Elias Charalambous au mers în fața galeriei la finalul meciului și și-au cerut scuze pentru prestația sub așteptări, iar mesajul ultrașilor a fost unul destul de simplu:

ADVERTISEMENT

„În cupele europene atât s-a putut. V-ați îndeplinit obiectivul. Duminică vrem cele 3 puncte cu Craiova. Capul sus”, le-au transmis suporterii jucătorilor de la FCSB.

Un tânăr fan FCSB a intrat pe teren. Reacția pazei nu s-a lăsat așteptată

Un copil a încercat să profite după meci și a sărit gardul Arenei Naționale pentru a face o fotografie cu favoriții săi. Stewarzii au fost însă pe fază și l-au prins în cele din urmă. Tânărul suporter a fost luat de pe suprafața de joc de oamenii de pază.

ADVERTISEMENT

Pentru FCSB urmează un duel de foc cu Universitatea Craiova, liderul Superligii României. Oltenii joacă și ei în cupele europene, în această seară, în fața polonezilor de la Raków.

ADVERTISEMENT